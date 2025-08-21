Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

Se confirmó recientemente, tras un acuerdo paritario, que el sector del servicio doméstico tendrá nuevas actualizaciones salariales a partir de septiembre de 2025 . En esta nota te contamos en detalle cómo quedaron establecidas oficialmente las cifras luego del último incremento.

Según la información oficial, el mes próximo corresponde un incremento del 1% . Además, esta actualización incorpora una suma no remunerativa , que se abonará por única vez en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, destinada a compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio.

Para quienes trabajan por hora , los valores mínimos en septiembre serán:

Por otro lado, quienes trabajan con un esquema mensual cobrarán los siguientes montos:

Mensual con retiro: $374.541,36

Mensual sin retiro: $416.485,63

Estos montos no incluyen aportes, antigüedad ni obra social, que deben sumarse según el régimen legal vigente.

Bono extraordinario para todas las categorías

Junto a los aumentos, se estableció una suma no remunerativa que el empleador debe pagar por única vez en julio, agosto y septiembre, como compensación por la falta de actualizaciones previas. El bono varía según la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas semanales: $4000

De 12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500

Este extra también se abona a trabajadoras informales. Si el personal trabaja en más de una casa, el bono se paga en cada una. / La Nación

