Se confirmó recientemente, tras un acuerdo paritario, que el sector del servicio doméstico tendrá nuevas actualizaciones salariales a partir de septiembre de 2025. En esta nota te contamos en detalle cómo quedaron establecidas oficialmente las cifras luego del último incremento.
servicio doméstico
Septiembre trae aumentos para el servicio doméstico
Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025
Según la información oficial, el mes próximo corresponde un incremento del 1%. Además, esta actualización incorpora una suma no remunerativa, que se abonará por única vez en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, destinada a compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio.
Para quienes trabajan por hora, los valores mínimos en septiembre serán:
Por hora con retiro: $3052,99
Por hora sin retiro: $3293,99
Por otro lado, quienes trabajan con un esquema mensual cobrarán los siguientes montos:
Mensual con retiro: $374.541,36
Mensual sin retiro: $416.485,63
Estos montos no incluyen aportes, antigüedad ni obra social, que deben sumarse según el régimen legal vigente.
Bono extraordinario para todas las categorías
Junto a los aumentos, se estableció una suma no remunerativa que el empleador debe pagar por única vez en julio, agosto y septiembre, como compensación por la falta de actualizaciones previas. El bono varía según la carga horaria semanal:
De 0 a 12 horas semanales: $4000
De 12 a 16 horas semanales: $6000
Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500
Este extra también se abona a trabajadoras informales. Si el personal trabaja en más de una casa, el bono se paga en cada una. / La Nación