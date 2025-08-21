Cifras actualizadas

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

En septiembre habrá nuevas actualizaciones salariales para el servicio doméstico. Mirá en esta nota cómo quedaron las cifras tras el último acuerdo paritario.

Por Sitio Andino Economía

Se confirmó recientemente, tras un acuerdo paritario, que el sector del servicio doméstico tendrá nuevas actualizaciones salariales a partir de septiembre de 2025. En esta nota te contamos en detalle cómo quedaron establecidas oficialmente las cifras luego del último incremento.

Septiembre trae aumentos para el servicio doméstico

Según la información oficial, el mes próximo corresponde un incremento del 1%. Además, esta actualización incorpora una suma no remunerativa, que se abonará por única vez en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, destinada a compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio.

Para quienes trabajan por hora, los valores mínimos en septiembre serán:

  • Por hora con retiro: $3052,99
  • Por hora sin retiro: $3293,99

Por otro lado, quienes trabajan con un esquema mensual cobrarán los siguientes montos:

  • Mensual con retiro: $374.541,36
  • Mensual sin retiro: $416.485,63

Estos montos no incluyen aportes, antigüedad ni obra social, que deben sumarse según el régimen legal vigente.

Bono extraordinario para todas las categorías

Junto a los aumentos, se estableció una suma no remunerativa que el empleador debe pagar por única vez en julio, agosto y septiembre, como compensación por la falta de actualizaciones previas. El bono varía según la carga horaria semanal:

  • De 0 a 12 horas semanales: $4000
  • De 12 a 16 horas semanales: $6000
  • Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500

Este extra también se abona a trabajadoras informales. Si el personal trabaja en más de una casa, el bono se paga en cada una. / La Nación

Si querés mantenerte al tanto de todas las novedades relacionadas con el servicio doméstico, haga clic aquí y accedé a la información completa.

