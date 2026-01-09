Reconocida revista ubicó a la provincia de Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

La provincia de Mendoza es reconocida alrededor del mundo. Esta vez la distinción la hizo la revista Time Out, una publicación con llegada a unos 60 países, que la ubicó en el sexto lugar entre los destinos recomendados para visitar en 2026.
Se trata de la revista Time Out, una publicaciones especializada en turismo, cultura y estilo de vida. Qué resaltaron los especialistas.
La provincia de Mendoza es reconocida alrededor del mundo. Esta vez la distinción la hizo la revista Time Out, una publicación con llegada a unos 60 países, que la ubicó en el sexto lugar entre los destinos recomendados para visitar en 2026.
La revista se especializa en turismo, cultura y estilo de vida, y todos los años realiza un listado de lugares recomendados para viajar. Los especialistas destacaron el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú "los cuales producen algunos de los malbec más respetados del planeta".
La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, señaló: “Esta puesta en valor de la revista Time Out reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza, ya que es uno de los medios especializados en turismo, cultura y estilos de vida más influyentes del mundo, con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas.”
Además, de la gastronomía, Time Out resaltó la cabalgatas, el senderismo, el rafting y las actividades al aire libre que se desarrollan en toda la provincia.
“Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a los públicos más diversos”, agregó Testa.
"Pensada para viajeros epicúreos que buscan vino, gastronomía y aventura, Mendoza no es solo una región vitivinícola: es una de las capitales del vino más importantes del planeta", destacó la revista.
Además, indicó que el vino es solo el comienzo de las experiencias en el territorio local. "La escena gastronómica mendocina combina propuestas relajadas ideales para almuerzos sin vueltas con restaurantes de reconocimiento internacional, siempre acompañados por grandes etiquetas locales. La oferta de alojamiento va desde opciones accesibles hasta hoteles boutique entre viñedos, con arquitectura de autor y vistas directas a la Cordillera de los Andes", resaltó.
El listado de la revista Time Out está conformado de la siguiente manera: