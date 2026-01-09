9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Distinción

Reconocida revista ubicó a la provincia de Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

Se trata de la revista Time Out, una publicaciones especializada en turismo, cultura y estilo de vida. Qué resaltaron los especialistas.

Una reconocida revista ubicó a Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

Una reconocida revista ubicó a Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza es reconocida alrededor del mundo. Esta vez la distinción la hizo la revista Time Out, una publicación con llegada a unos 60 países, que la ubicó en el sexto lugar entre los destinos recomendados para visitar en 2026.

La revista se especializa en turismo, cultura y estilo de vida, y todos los años realiza un listado de lugares recomendados para viajar. Los especialistas destacaron el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú "los cuales producen algunos de los malbec más respetados del planeta".

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 9 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 9 de enero
La máxima superará los 30 grados en la zona Norte.
El clima

Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico para este viernes en Mendoza
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Turismo | Mendoza vuelve a brillar en el mapa global. La reconocida revista Time Out ubicó a la provincia como el sexto mejor destino del mundo para viajar en 2026, dentro de un ranking que reúne a lugares icónicos de distintos continentes. Vino, gastronomía y aventura. Los especialistas destacaron al Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú por producir algunos de los malbec más respetados del planeta, además de experiencias como cabalgatas, senderismo, rafting y una oferta gastronómica que combina propuestas relajadas con restaurantes de prestigio internacional. El top 10 completo de Time Out. El ranking lo integran: Montañas Rocosas Canadienses, Rabat (Marruecos), Algodões (Bahía, Brasil), Hamburgo (Alemania), Aoraki/Monte Cook (Nueva Zelanda), Mendoza (Argentina), Cirencester (Inglaterra), Vietnam Central, Nepal y Favignana (Sicilia). Conocé todos los detalles en sitioandino.com #mendoza #timeout"
View this post on Instagram

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, señaló: “Esta puesta en valor de la revista Time Out reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza, ya que es uno de los medios especializados en turismo, cultura y estilos de vida más influyentes del mundo, con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas.”

Además, de la gastronomía, Time Out resaltó la cabalgatas, el senderismo, el rafting y las actividades al aire libre que se desarrollan en toda la provincia.

“Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a los públicos más diversos”, agregó Testa.

Valle-de-Uco-Bodega-AlfaCrux-Cava-980x653
El vino, el turismo y la gastronomía se combinan para posicionar a Mendoza.

El vino, el turismo y la gastronomía se combinan para posicionar a Mendoza.

La provincia de Mendoza en el ranking de destinos para visitar en 2026

"Pensada para viajeros epicúreos que buscan vino, gastronomía y aventura, Mendoza no es solo una región vitivinícola: es una de las capitales del vino más importantes del planeta", destacó la revista.

Además, indicó que el vino es solo el comienzo de las experiencias en el territorio local. "La escena gastronómica mendocina combina propuestas relajadas ideales para almuerzos sin vueltas con restaurantes de reconocimiento internacional, siempre acompañados por grandes etiquetas locales. La oferta de alojamiento va desde opciones accesibles hasta hoteles boutique entre viñedos, con arquitectura de autor y vistas directas a la Cordillera de los Andes", resaltó.

El listado de la revista Time Out está conformado de la siguiente manera:

  1. Las Montañas Rocosas Canadienses
  2. Rabat, Marruecos
  3. Algodões, Bahia, Brasil
  4. Hamburgo, Alemania
  5. Aoraki/Monte Cook, Nueva Zelanda
  6. Mendoza, Argentina
  7. Cirencester, Inglaterra
  8. Vietnam Central
  9. Nepal
  10. Favignana, Sicilia.
Temas
Seguí leyendo

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Capacitaron a choferes para fortalecer el sistema de emergencias de la provincia de Mendoza

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Mendoza bajo la lluvia: reportan daños en una vivienda, cableado y una ruta anegada

La provincia de Mendoza tiene las expensas más caras del país: cuánto cuestan en promedio

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobra según ANSES
A tener en cuenta

Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026 y cuándo se cobra según ANSES

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.
Educación Superior

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno