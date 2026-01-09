Reconocida revista ubicó a la provincia de Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

Una reconocida revista ubicó a Mendoza como el sexto mejor destino del mundo para viajar este año

La provincia de Mendoza es reconocida alrededor del mundo. Esta vez la distinción la hizo la revista Time Out , una publicación con llegada a unos 60 países, que la ubicó en el sexto lugar entre los destinos recomendados para visitar en 2026.

La revista se especializa en turismo, cultura y estilo de vida , y todos los años realiza un listado de lugares recomendados para viajar. Los especialistas destacaron el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú "los cuales producen algunos de los malbec más respetados del planeta".

El clima Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico para este viernes en Mendoza

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 9 de enero

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur) , Gabriela Testa , señaló: “Esta puesta en valor de la revista Time Out reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza, ya que es uno de los medios especializados en turismo, cultura y estilos de vida más influyentes del mundo, con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas.”

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Turismo | Mendoza vuelve a brillar en el mapa global. La reconocida revista Time Out ubicó a la provincia como el sexto mejor destino del mundo para viajar en 2026, dentro de un ranking que reúne a lugares icónicos de distintos continentes. Vino, gastronomía y aventura. Los especialistas destacaron al Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú por producir algunos de los malbec más respetados del planeta, además de experiencias como cabalgatas, senderismo, rafting y una oferta gastronómica que combina propuestas relajadas con restaurantes de prestigio internacional. El top 10 completo de Time Out. El ranking lo integran: Montañas Rocosas Canadienses, Rabat (Marruecos), Algodões (Bahía, Brasil), Hamburgo (Alemania), Aoraki/Monte Cook (Nueva Zelanda), Mendoza (Argentina), Cirencester (Inglaterra), Vietnam Central, Nepal y Favignana (Sicilia). Conocé todos los detalles en sitioandino.com #mendoza #timeout"

Además, de la gastronomía, Time Out resaltó la cabalgatas, el senderismo, el rafting y las actividades al aire libre que se desarrollan en toda la provincia.

“Haber llegado a este ranking es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino, con una mirada puesta en la sostenibilidad y en llegar a los públicos más diversos”, agregó Testa.

Valle-de-Uco-Bodega-AlfaCrux-Cava-980x653 El vino, el turismo y la gastronomía se combinan para posicionar a Mendoza.

La provincia de Mendoza en el ranking de destinos para visitar en 2026

"Pensada para viajeros epicúreos que buscan vino, gastronomía y aventura, Mendoza no es solo una región vitivinícola: es una de las capitales del vino más importantes del planeta", destacó la revista.

Además, indicó que el vino es solo el comienzo de las experiencias en el territorio local. "La escena gastronómica mendocina combina propuestas relajadas ideales para almuerzos sin vueltas con restaurantes de reconocimiento internacional, siempre acompañados por grandes etiquetas locales. La oferta de alojamiento va desde opciones accesibles hasta hoteles boutique entre viñedos, con arquitectura de autor y vistas directas a la Cordillera de los Andes", resaltó.

El listado de la revista Time Out está conformado de la siguiente manera: