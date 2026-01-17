17 de enero de 2026
{}
Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

El Presidente destacó la apertura comercial, defendió el tratado como un hito histórico y reclamó que los parlamentos no impongan restricciones. Su gesto viral cuando se nombró a Lula.

El mandatario anunció el envío del acuerdo al Congreso nacional para su ratificación.

Foto: Mercosur
Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”, afirmó el mandatario, quien fue el segundo jefe de Estado en hablar durante la ceremonia. Según Milei, se trata de un hecho de “gran trascendencia política y económica”, tanto para la región como para el escenario global.

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo marca una nueva etapa de inserción internacional, basada en “una Argentina más abierta, previsible, flexible y dinámica”, y remarcó que el consenso alcanzado es resultado de una decisión estratégica que el país impulsó con determinación durante su presidencia pro tempore del Mercosur.

Javier Milei anunció el envío del acuerdo Mercosur/UE al Congreso nacional

Durante su discurso, Milei anunció que el Gobierno enviará de manera inmediata al Congreso el proyecto de ley para aprobar el acuerdo, rubricado este sábado tras más de dos décadas de negociaciones.

Al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de que el tratado pierda efectividad durante su implementación, especialmente en el proceso de ratificación parlamentaria. “Es fundamental que se preserve el espíritu de lo negociado”, señaló, y alertó que la incorporación de cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente podría reducir significativamente el impacto económico del acuerdo.

En esa línea, remarcó que los legisladores tienen la responsabilidad de “velar en nuestros parlamentos para que esto no ocurra”, al tiempo que volvió a cuestionar el proteccionismo y defendió la apertura comercial como eje central de su administración.

Milei también destacó el rol de la dirigencia europea para destrabar el acuerdo y subrayó que el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue “determinante” para que la firma pudiera concretarse.

"Un día histórico", las repercusiones tras la firma del tratado entre Mercosur y la Unión Europea

Como anfitrión del encuentro y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña calificó la jornada como “un día histórico”, largamente esperado por los pueblos de ambas regiones.

Hoy estamos ante una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo: Europa y Sudamérica”, expresó el mandatario paraguayo, quien destacó que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino posible.

Peña celebró además que la firma se haya realizado en Asunción, a la que definió como “cuna de la integración” regional.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de Milei y Peña, los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Mulino (Panamá), junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El único ausente fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien mantuvo un encuentro aparte con autoridades europeas en Río de Janeiro.

El gesto viral de Javier Milei: evitó aplaudir cuando Peña elogió a Lula da Silva

Uno de los momentos más tensos del acto se produjo cuando Milei decidió no aplaudir el reconocimiento que Santiago Peña hizo a Luiz Inácio Lula da Silva, al destacar su rol en el proceso de integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay y Bolivia acompañaron con aplausos la mención al mandatario brasileño —ausente en la ceremonia—, el Presidente argentino se mantuvo rígido y en silencio, marcando distancia en un momento simbólico del evento.

“No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña ante el auditorio, que respondió con aplausos.

El gesto de Milei reforzó las diferencias ideológicas y políticas con el gobierno brasileño, que se profundizaron en los últimos días. Apenas 48 horas antes, Brasil dejó de representar los intereses de Argentina en Venezuela, lo que derivó en la acefalía de la embajada argentina en Caracas y obligó a la Casa Rosada a iniciar gestiones para que Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, asuma la protección de la sede diplomática.

