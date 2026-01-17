Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

El mandatario anunció el envío del acuerdo al Congreso nacional para su ratificación.

El presidente Javier Milei celebró este sábado la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y lo calificó como “el mayor logro obtenido por el bloque desde su creación” , al tomar la palabra durante el acto oficial realizado en Asunción, Paraguay.

“ Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ”, afirmó el mandatario, quien fue el segundo jefe de Estado en hablar durante la ceremonia. Según Milei, se trata de un hecho de “gran trascendencia política y económica” , tanto para la región como para el escenario global.

El Presidente Javier Milei participó de la foto de familia tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/rzVJS4veHK

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo marca una nueva etapa de inserción internacional , basada en “ una Argentina más abierta, previsible, flexible y dinámica ”, y remarcó que el consenso alcanzado es resultado de una decisión estratégica que el país impulsó con determinación durante su presidencia pro tempore del Mercosur .

Durante su discurso, Milei anunció que el Gobierno enviará de manera inmediata al Congreso el proyecto de ley para aprobar el acuerdo , rubricado este sábado tras más de dos décadas de negociaciones.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Acuerdo | El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado en Asunción el acuerdo de asociación birregional, luego de 26 años de negociaciones, idas y vueltas políticas y resistencias internas en ambos bloques. La rúbrica del documento da lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, con un mercado de entre 720 y 780 millones de personas y cerca del 25% del PBI global. El acuerdo Mercosur–Unión Europea elimina de forma progresiva más del 90% de los aranceles bilaterales, reduce barreras no arancelarias y avanza hacia la unificación de regulaciones en áreas clave como inversiones, normas sanitarias, estándares técnicos y propiedad intelectual. “El Mercosur ha sido un escollo para el progreso de los argentinos”, había afirmado el Presidente en la cumbre del bloque en 2024, al cuestionar la falta de acuerdos internacionales y el encierro comercial de las últimas décadas. En ese sentido, el Gobierno considera este pacto como un punto de inflexión en la política exterior y económica del país. Conocé más sobre el acuerdo en nuestro link en bio o en sitioandino.com #Mercosur #UniónEuropea #acuerdo #Milei"

Al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de que el tratado pierda efectividad durante su implementación, especialmente en el proceso de ratificación parlamentaria. “Es fundamental que se preserve el espíritu de lo negociado”, señaló, y alertó que la incorporación de cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente podría reducir significativamente el impacto económico del acuerdo.

En esa línea, remarcó que los legisladores tienen la responsabilidad de “velar en nuestros parlamentos para que esto no ocurra”, al tiempo que volvió a cuestionar el proteccionismo y defendió la apertura comercial como eje central de su administración.

Milei también destacó el rol de la dirigencia europea para destrabar el acuerdo y subrayó que el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue “determinante” para que la firma pudiera concretarse.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/6A78oAKs5o — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 17, 2026

"Un día histórico", las repercusiones tras la firma del tratado entre Mercosur y la Unión Europea

Como anfitrión del encuentro y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña calificó la jornada como “un día histórico”, largamente esperado por los pueblos de ambas regiones.

“Hoy estamos ante una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo: Europa y Sudamérica”, expresó el mandatario paraguayo, quien destacó que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/2012571684423729303&partner=&hide_thread=false Asunción vuelve a ser protagonista de la historia. Esta ciudad nació para unir y lo hizo una vez más como aquel 26 de marzo de 1991, cuando acá se firmó el Tratado de Asunción y nació el MERCOSUR. Hoy, a casi 35 años de ese momento fundacional, el camino iniciado entonces alcanza… pic.twitter.com/KYueY6rn21 — Santiago Peña (@SantiPenap) January 17, 2026

Peña celebró además que la firma se haya realizado en Asunción, a la que definió como “cuna de la integración” regional.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de Milei y Peña, los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Mulino (Panamá), junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El único ausente fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien mantuvo un encuentro aparte con autoridades europeas en Río de Janeiro.

El gesto viral de Javier Milei: evitó aplaudir cuando Peña elogió a Lula da Silva

Uno de los momentos más tensos del acto se produjo cuando Milei decidió no aplaudir el reconocimiento que Santiago Peña hizo a Luiz Inácio Lula da Silva, al destacar su rol en el proceso de integración regional.

Embed Por si algo faltaba para demostrar que la relación entre la Argentina y Brasil no pasa por un buen momento…



Milei aplaude a todos menos a Lula pic.twitter.com/clIXpxQUBC — Gonzalo Bañez (@gonzabanez) January 17, 2026

Mientras los presidentes de Uruguay y Bolivia acompañaron con aplausos la mención al mandatario brasileño —ausente en la ceremonia—, el Presidente argentino se mantuvo rígido y en silencio, marcando distancia en un momento simbólico del evento.

“No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña ante el auditorio, que respondió con aplausos.

Embed "Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso"



Santiago Peña, presidente de Paraguay, destacó al mandatario de Brasil en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y remarcó: "Sin él no hubiésemos llegado a este día". pic.twitter.com/tON0FPonSj — Corta (@somoscorta) January 17, 2026

El gesto de Milei reforzó las diferencias ideológicas y políticas con el gobierno brasileño, que se profundizaron en los últimos días. Apenas 48 horas antes, Brasil dejó de representar los intereses de Argentina en Venezuela, lo que derivó en la acefalía de la embajada argentina en Caracas y obligó a la Casa Rosada a iniciar gestiones para que Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, asuma la protección de la sede diplomática.