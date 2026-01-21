21 de enero de 2026
Mendoza estrena un evento de ciclismo que combina deporte, paisaje y vino

El Gran Fondo de Mendoza recorrerá parques, rutas y viñedos de la provincia, ofreciendo una experiencia integral para participantes y público.

Presentación de Gran Fondo de Mendoza.

Por primera vez la provincia contará con un evento de ciclismo de envergadura, que trasciende lo estrictamente competitivo para convertirse en una experiencia integral, combinando deporte, naturaleza y la identidad vitivinícola que distingue a la provincia: el Gran Fondo de Mendoza.

La presentación oficial se realizó en el Park Hyatt Hotel, con la presencia de la directora de Deportes de la Ciudad, Mariana Tonn; referentes de la organización como Mauro Ayesa y Raúl Lemir; además de autoridades municipales y provinciales.

“Agradezco a la organización por traer esta prueba a la provincia y en particular a la Ciudad, que viene apostando desde hace años al turismo deportivo. Entendemos que esta carrera viene a poner al ciclismo en otro nivel y permitirá que ciclistas amateurs puedan disfrutar de una competencia a la altura de lo que se merece este deporte”, destacó Mariana Tonn.

image

“Desde la Municipalidad de Mendoza, junto al intendente Ulpiano Suarez, estamos convencidos de que el deporte y la actividad física contribuyen a la prevención y a la salud de la población. No se trata solo de lo que sucede el día de la competencia, sino de todo el proceso de preparación y de cómo impacta positivamente en la vida y la salud de quienes participan”.

El Gran Fondo de Mendoza se disputará el 1 de marzo, con largada y llegada en Chile y Sarmiento, y contará con dos distancias:

  • 110 kilómetros: destinada a ciclistas con mayor experiencia y nivel de preparación.
  • 50 kilómetros: orientada a pedalistas amateurs que practican la actividad de manera recreativa.

El recorrido de la distancia mayor partirá desde Sarmiento y Chile, atravesará el Parque General San Martín, el Corredor del Oeste, Chacras de Coria y la Ruta 82, pasando por Blanco Encalada, Cacheuta y el túnel hasta Potrerillos. Desde allí, los ciclistas regresarán por la ruta inversa para finalizar frente a la Plaza Independencia.

En el trayecto de 50 kilómetros, los ciclistas tendrán un retome a la altura de Luján, para volver hasta el punto de llegada por el mismo camino.

image

Actividades previas e inscripciones para la prueba de ciclismo

El sábado 28 se realizarán las acreditaciones en el Park Hyatt Hotel. En paralelo, se desarrollará la Expo Gran Fondo en la Plaza Independencia, que permanecerá habilitada hasta el domingo 1 a las 15.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el siguiente enlace y la participación incluye:

  • Acceso a la carrera elegida
  • Jersey oficial del evento
  • Sistema de cronometraje con chip y número de corredor
  • Kit básico de corredor, con maillot de alta gama en la talla seleccionada y obsequios de patrocinadores
  • Medalla finisher para quienes completen el recorrido
  • Seguro del corredor
  • Puestos de hidratación con agua, frutas y snacks durante el recorrido y en la llegada
  • Atención médica
  • Comida y bebida en la llegada

Las categorías participantes serán Elite, Juveniles (desde los 16 años), Damas y Caballeros, en todas las edades; y Ciclismo adaptado. Se podrá competir en bicicleta de ruta o de mountain bike.

