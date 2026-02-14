Festejo en pareja: cuánto sale una cena en el Día de San Valentín en Mendoza

Este sábado se celebra el Día de San Valentín y muchas parejas optarán por salir a cenar. En Mendoza hay propuestas y precios para todos los gustos, como también diferentes estilos gastronómicos para elegir.
La Ciudad ofrece una variedad de opciones para todos los paladares y bolsillos. Conocé los precios para San Valentín.
Para los que deseen una cena con comida rápida, hay hamburgueserías que ofrecen entrada, plato principal, postre y bebida para dos personas por $40.000.
En algunos centros comerciales, los restaurantes ofrecen entrada, plato principal y postre, con botella de vino de regalo, por $85.000 para dos personas. Otra opción brinda recepción, entrada, plato principal, postre y café, por $55.000 por persona.
Si se busca un estilo napolitano, en frente de plaza Chile ofrecen entrada, plato principal, bebida y postre por $38.800 por persona. En cambio, se puede conseguir comida árabe, en la avenida Juan B. Justo, con un menú de entrada, picada para compartir, bebida, café y postre por $79.000 por pareja.
Si el objetivo es compartir una cena gourmet, en la avenida Sarmiento ofrecen aperitivo, entrada, plato principal, postre, bebida sin alcohol y una copa de espumante para brindar, por $42.000 por persona. Otra opción en la misma calle, brinda un menú de cinco pasos, con maridaje y cócteles, por $150.000 por pareja.
En caso de optar por un estilo de bodegón, una cadena de restaurantes brinda una propuesta que incluye dos copas de vino, dos empanadas, milanesa a elección y flan, por $50.000. En cambio, en cercanías de Plaza Italia, un menú con recepción, entrada, una fuente a compartir, postre, maridaje y café, tiene un precio de $130.000 por pareja.