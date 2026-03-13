13 de marzo de 2026
Franco Colapinto largará 16 en la práctica libre del GP de China de Fórmula 1

Comenzaron las actividades del Gran Premio de China, la segunda carrera del calendario de la Fórmula 1. Franco Colapinto salió a la pista con Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 durante la práctica libre del Gran Premio de China de Fórmula 1, correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial. El joven corredor de Alpine completó una sesión con varios giros y logró mejorar su tiempo en el cierre del entrenamiento.

La sesión fue dominada por George Russell, de Mercedes, quien marcó el mejor registro con un tiempo de 1:32,741, sacándole 2 segundos y 206 milésimas a Colapinto en la tabla final.

Cómo fue la carrera para Franco Colapinto

Durante la primera parte del entrenamiento, el argentino pudo girar con normalidad y sumar vueltas con neumáticos medios, lo que le permitió recoger datos importantes para el equipo y mantenerse en ritmo dentro del pelotón.

Sin embargo, a falta de menos de 15 minutos para el final, Colapinto protagonizó un momento de tensión cuando su monoplaza se detuvo por completo en la calle de boxes. Finalmente logró reiniciar el auto y regresar a la pista sin inconvenientes, incluso alcanzando a realizar algunas vueltas con compuesto blando cuando el cronómetro ya estaba en cero.

En cuanto a Alpine, el mejor resultado del equipo lo consiguió Pierre Gasly, que terminó décimo, a 1 segundo y 935 milésimas del líder. El rendimiento del francés le permitió meterse dentro del top 10 de la práctica libre.

Mercedes dominó la sesión de la Fórmula 1

En la parte alta de la clasificación, Mercedes dominó la sesión con Russell primero y Andrea Kimi Antonelli segundo, a solo 120 milésimas. El top 10 lo completaron Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Max Verstappen, Nico Hulkenberg y Gasly. La actividad del GP de China de Fórmula 1 continuará este viernes a las 4:30, cuando se dispute la clasificación para la carrera sprint.

Cuándo es la próxima carrera

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo. La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

