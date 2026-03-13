13 de marzo de 2026
River le ganó a Huracán en el debut de Eduardo Coudet en el Torneo Apertura 2026

En un partido intenso, River debutó con triunfo en la era Coudet al vencer a Huracán en Parque Patricios.

El Club Atlético River Plate consiguió un triunfo clave en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó al vencer 2-1 a Club Atlético Huracán por el Primera División de Argentina. El encuentro marcó además el debut de Eduardo Coudet como entrenador del equipo de Núñez, que arrancó su nuevo ciclo con una victoria de peso en Parque Patricios.

El conjunto visitante golpeó primero con Sebastián Driussi a los 27 minutos, pero el local reaccionó sobre el cierre de la primera mitad con un penal convertido por Jordy Caicedo. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Gonzalo Montiel marcó de penal el 2-1 definitivo en el tramo final.

River abrió el marcador con Driussi y Huracán respondió antes del descanso

El inicio mostró a River con la intención de manejar la pelota y asumir el protagonismo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Huracán, intenso y atento para salir rápido, buscó disputarle la iniciativa y generar peligro en transición.

En ese contexto, el equipo de Núñez encontró la ventaja a los 27 minutos, cuando Driussi aprovechó una acción ofensiva para marcar el 1-0 y anotar el primer gol del ciclo de Coudet. Sin embargo, cuando parecía que el visitante se iba al descanso arriba en el marcador, llegó la reacción del Globo: en tiempo agregado del primer tiempo, Caicedo cambió un penal por gol y estableció el 1-1.

Penal decisivo de Montiel y un final caliente en Parque Patricios

En el complemento, River tuvo la gran oportunidad de volver a ponerse en ventaja a los 20 minutos, cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal por una infracción sobre Ian Subiabre. El encargado de ejecutarlo fue Juan Fernando Quintero, quien había ingresado minutos antes, pero su remate fue contenido por Hernán Galíndez, manteniendo con vida al conjunto local.

El partido se volvió cada vez más tenso y a los 31 minutos del segundo tiempo el VAR intervino por una mano de Emmanuel Ojeda dentro del área. En medio de protestas y empujones, el árbitro expulsó a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta.

Tras varios minutos de tensión, Montiel tomó la responsabilidad desde los doce pasos y a los 85 minutos convirtió el 2-1 definitivo. Huracán fue con todo en los últimos instantes y estuvo cerca del empate con una ocasión clara de Luciano Giménez, pero River resistió y se quedó con tres puntos valiosos en una noche intensa en Parque Patricios.

