El Club Atlético River Plate implementa registro obligatorio de representantes tras el caso Scarlato

El Club Atlético River Plate implementará un registro obligatorio de representantes para todos los futbolistas de sus divisiones juveniles tras el caso de Luca Scarlato, quien dejó el club para sumarse al Parma mediante la patria potestad.

La medida se comunicó en la última reunión de la Comisión Directiva y busca reforzar el control sobre el entorno de los jugadores formados en Núñez para evitar situaciones similares en el futuro.

La salida de Scarlato marcó un punto de inflexión en el club y también en el fútbol argentino, según se supo.

El juvenil rechazó firmar su primer contrato profesional y partió libre hacia Italia, aunque River alcanzó luego un acuerdo con el Parma para recibir una compensación económica y asegurarse un beneficio en una eventual transferencia futura, además del cobro por derechos de formación cercanos a los 130 mil euros.

La Asociación del Fútbol Argentino al Club Atlético River Plate

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino respaldó a la institución con el compromiso de no convocar a selecciones juveniles a futbolistas que abandonen sus clubes bajo estas condiciones. Como respuesta, la dirigencia decidió crear una base de datos en la que cada jugador de las inferiores y su familia deberán registrar al representante que maneja su carrera.

La información se actualizará cada año para reflejar posibles cambios y también para evitar que un mismo agente concentre a numerosos juveniles dentro de la institución.

El club también adoptó una postura disciplinaria contra Martín Guastadisegno, agente vinculado a la salida del defensor. La Comisión Directiva lo declaró persona no grata y le prohibió el ingreso al Estadio Monumental, al River Camp y al predio de Cantilo, una restricción que alcanza a cualquier representante asociado a su agencia.

Además, River aprobó un nuevo criterio para los préstamos de juveniles: las cesiones serán, salvo excepciones estratégicas, sin opción de compra y con cláusula de repesca.

Si el futbolista no suma minutos, el club podrá cancelar el préstamo antes de tiempo y buscarle otro destino para garantizar continuidad.