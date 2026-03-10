10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Tour internacional

Mercedes-Benz eligió Mendoza para celebrar 140 años de historia con un evento exclusivo

La bodega Catena Zapata fue el escenario de un encuentro único para amantes de la marca y la llegada del Clase S que recorre el mundo. Los detalles del evento.

Mercedes-Benz eligió Mendoza para celebrar 140 años de historia con un evento exclusivo

Mercedes-Benz eligió Mendoza para celebrar 140 años de historia con un evento exclusivo

Sitio Andino
 Por Sofía Pons

En un encuentro exclusivo para amantes de Mercedes-Benz, Yacopini celebró 140 años de la marca alemana. Con el atardecer de Luján de Cuyo y los tradicionales viñedos de fondo, los invitados recibieron al tour internacional que eligió a Mendoza como destino infaltable.

Para celebrar los 140 años de Mercedes-Benz, la empresa decidió hacer un viaje que une 140 ciudades y recorrerá más de 50.000 kilómetros en seis continentes con el modelo Clase S. Por sus cualidades únicas, la provincia de Mendoza fue una de las tres sedes argentinas, junto con la Ciudad de Buenos Aires y Balcarce, tierra de Juan Manuel Fangio.

Lee además
mineria binacional: vicuna y la pulseada por un acuerdo entre argentina y chile
Tratado Internacional

Minería binacional: Vicuña y la pulseada por un acuerdo entre Argentina y Chile
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026
Mercedes Benz Yacopini Bodega Catena Zapata
Mercedes-Benz eligió a Mendoza para integrar el tour mundial.

Mercedes-Benz eligió a Mendoza para integrar el tour mundial.

"Esta iniciativa se basa en visitar 140 ciudades en 9 meses y el tour terminará en la fábrica en Alemania. Entonces, tenemos el honor de que hayan elegido la provincia para su paso dentro de Latinoamérica", contó Hernán Yacopini, líder de las concesionarias de la marca en Mendoza y San Juan.

El evento se realizó en la bodega Catena Zapata, donde participaron autoridades de la empresa alemana, el equipo que está viajando por todo el mundo, creadores de contenido y cónsules de diferentes países.

Mercedes Benz Yacopini Bodega Catena Zapata
Un encuentro exclusivo para una celebración especial.

Un encuentro exclusivo para una celebración especial.

A su vez, resaltó las prestaciones de la marca y su evolución constante. "Creo que una empresa que inventó el automóvil y todavía sigue vigente como una de las más importantes del mundo, es historia, confianza y está lista para prepararse para lo que viene. Estamos en un momento de revolución en la industria, el tiempo dirá para dónde vamos, pero este tipo de marca está preparada para afrontar esos desafíos. Nosotros acompañamos humildemente desde nuestra ciudad y tratamos de mantenerla en lo más alto. Es una gran responsabilidad", mencionó.

Mientras los invitados observaban los detalles del Clase S y bebían cócteles sin alcohol para regresar de forma segura, Yacopini indicó: "Mercedes-Benz es del mundo de alta gama, es un mimo, es seguridad y calidad. La empresa también tiene otras unidades de negocios, que no son menores, como es la Sprinter en todas sus versiones, que se utiliza mucho con fines turísticos. A su vez, está la línea de camiones, que son nuestro caballito de batalla".

WhatsApp Image 2026-03-10 at 12.09.30

Calidad, seguridad y confianza: la evolución de Mercedes-Benz

Daniel Herrero, director ejecutivo de Prestige Auto, compañía que representa a Mercedes-Benz en Latinoamérica, resaltó la importancia del evento. "Haber elegido Mendoza es un tributo a la Argentina, que siempre defendió la marca y tiene una gran historia. De hecho, estamos cumpliendo 75 años de producción en el país", comentó.

Los 140 años de Mercedes-Benz se destacan por la innovación constante, según coincidieron Herrero y Yacopini. "Es tecnología sin perder ese ADN de calidad y de respeto al cliente. Si uno mira muchas de las cosas que existen en los autos de hoy en día, fueron desarrollos de Mercedes y creo que siguen ese camino de crear mejores autos para nuestros usuarios", resaltó el CEO de Prestige Auto.

Embed - El Tour global “140 years.

Herrero fue el encargado de dejar plasmada la visita a Mendoza en los Mercedes-Benz que continuarán su travesía, mediante una calcomanía con la Cordillera de los Andes y la Bandera Argentina.

De acuerdo a Yacopini, en las calles mendocinas transitan cada día más vehículos de la marca y esperan que el flujo de ventas se incremente aún más a partir de la quita del Impuesto al Lujo que se oficializaría en abril.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 12.09.29
WhatsApp Image 2026-03-10 at 12.09.28
WhatsApp Image 2026-03-10 at 12.09.26
WhatsApp Image 2026-03-10 at 12.09.32

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en marzo 2026

Qué es la Nasdaq MarketSite, donde Mendoza promocionó sus proyectos de minería

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

ANSES: quiénes cobran este martes 10 de marzo de 2026

Exportaciones de vino a granel: el sector advierte desventajas logísticas y comerciales frente a Chile

Desde Mendoza, el embajador de Italia destaca la relación entre Meloni y Milei

Reforma laboral en marcha: el BCRA fijó la tasa para actualizar indemnizaciones en juicios laborales

Peñaflor desmiente una crisis financiera y en la cadena de pagos

LO QUE SE LEE AHORA
En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

Las Más Leídas

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes
Reconocimiento a las creadoras digitales

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Vendimia 2026: la ingeniería detrás del histórico show que iluminó el Frank Romero Day.
Impactante

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.
Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias