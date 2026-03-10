Mercedes-Benz eligió Mendoza para celebrar 140 años de historia con un evento exclusivo

En un encuentro exclusivo para amantes de Mercedes-Benz , Yacopini celebró 140 años de la marca alemana. Con el atardecer de Luján de Cuyo y los tradicionales viñedos de fondo, los invitados recibieron al tour internacional que eligió a Mendoza como destino infaltable.

Para celebrar los 140 años de Mercedes-Benz , la empresa decidió hacer un viaje que une 140 ciudades y recorrerá más de 50.000 kilómetros en seis continentes con el modelo Clase S . Por sus cualidades únicas, la provincia de Mendoza fue una de las tres sedes argentinas, junto con la Ciudad de Buenos Aires y Balcarce, tierra de Juan Manuel Fangio .

"Esta iniciativa se basa en visitar 140 ciudades en 9 meses y el tour terminará en la fábrica en Alemania. Entonces, tenemos el honor de que hayan elegido la provincia para su paso dentro de Latinoamérica", contó Hernán Yacopini, líder de las concesionarias de la marca en Mendoza y San Juan .

El evento se realizó en la bodega Catena Zapata , donde participaron autoridades de la empresa alemana, el equipo que está viajando por todo el mundo, creadores de contenido y cónsules de diferentes países.

Mercedes Benz Yacopini Bodega Catena Zapata Un encuentro exclusivo para una celebración especial. Sitio Andino

A su vez, resaltó las prestaciones de la marca y su evolución constante. "Creo que una empresa que inventó el automóvil y todavía sigue vigente como una de las más importantes del mundo, es historia, confianza y está lista para prepararse para lo que viene. Estamos en un momento de revolución en la industria, el tiempo dirá para dónde vamos, pero este tipo de marca está preparada para afrontar esos desafíos. Nosotros acompañamos humildemente desde nuestra ciudad y tratamos de mantenerla en lo más alto. Es una gran responsabilidad", mencionó.

Mientras los invitados observaban los detalles del Clase S y bebían cócteles sin alcohol para regresar de forma segura, Yacopini indicó: "Mercedes-Benz es del mundo de alta gama, es un mimo, es seguridad y calidad. La empresa también tiene otras unidades de negocios, que no son menores, como es la Sprinter en todas sus versiones, que se utiliza mucho con fines turísticos. A su vez, está la línea de camiones, que son nuestro caballito de batalla".

Calidad, seguridad y confianza: la evolución de Mercedes-Benz

Daniel Herrero, director ejecutivo de Prestige Auto, compañía que representa a Mercedes-Benz en Latinoamérica, resaltó la importancia del evento. "Haber elegido Mendoza es un tributo a la Argentina, que siempre defendió la marca y tiene una gran historia. De hecho, estamos cumpliendo 75 años de producción en el país", comentó.

Los 140 años de Mercedes-Benz se destacan por la innovación constante, según coincidieron Herrero y Yacopini. "Es tecnología sin perder ese ADN de calidad y de respeto al cliente. Si uno mira muchas de las cosas que existen en los autos de hoy en día, fueron desarrollos de Mercedes y creo que siguen ese camino de crear mejores autos para nuestros usuarios", resaltó el CEO de Prestige Auto.

Herrero fue el encargado de dejar plasmada la visita a Mendoza en los Mercedes-Benz que continuarán su travesía, mediante una calcomanía con la Cordillera de los Andes y la Bandera Argentina.

De acuerdo a Yacopini, en las calles mendocinas transitan cada día más vehículos de la marca y esperan que el flujo de ventas se incremente aún más a partir de la quita del Impuesto al Lujo que se oficializaría en abril.

