A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

Desde este 2 de enero de 2026 debutará el esquema modificado de bandas cambiarias atadas a la inflación que impuso el Gobierno con el fin de evitar la profundización del retraso del dólar. El objetivo es evitar que se produzca un mayor atraso cambiario y dejar de usar a l valor del dólar como ancla del resto de los precios de la economía.

Una de las claves será comprar reservas a un mayor ritmo para atender uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional , señalaron expertos consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Balance En su mensaje de fin de año, Javier Milei llamó a "hacer a la Argentina grande otra vez"

Por medios internacionales El Gobierno destaca que Milei fue reconocido como uno de los líderes más influyentes de 2025

El costo de vida de noviembre último fue del 2,5%, y es el que se tomará como referencia para adecuar las bandas en enero.

Se espera que con esta medida habrá más oferta de divisas y también más liberalización para la demanda.

A partir de ahora, estas bandas dejan de actualizarse al 1% mensual, y pasarán a ajustar su rango en base a la inflación oficial de dos meses atrás, que es la medida por el INDEC. Por lo que en enero aplicará el 2,5% de noviembre.

Hoy las bandas se ubican entre un techo de $1.526 y un piso de $916. Por lo que, para fines de enero, se estima que el techo podría escalar hasta $1.564, con este nuevo esquema.

Y para febrero se podría aplicar un incremento de las bandas de 2,1%, debido a que esa cifra es la inflación prevista de diciembre de 2025 por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), confeccionado por el propio BCRA entre unos 40 economistas.

Qué dicen los economistas

Economistas dicen que el Gobierno deberá mantener las cuentas fiscales en orden, en un nuevo marco cambiario, con el sostén del apoyo brindado por Estados Unidos y el respaldo brindado por la sociedad en las últimas elecciones de medio término y la aprobación de un Presupuesto para todo 2026.

El precio del dólar mayorista se ubica en torno a los $1.455, y en la City ya se está contemplando este movimiento en la misma sintonía para los meses próximos. Y para fines de febrero, en el mercado de futuros se operó un dólar mayorista de $1.522, un alza de 2% mensual. Y para fin de marzo se negoció a $1.555, lo que representa también un incremento de 2% en el mes.

La atención estará puesta en cómo pujará la demanda de divisas para el turismo exterior en el precio del dólar.

La dinámica del turismo emisivo en el verano dará una mejor pauta de cómo debería acomodarse el valor del dólar, según especialistas.

Qué otros cambios habrá en el 2026

Además, entre los cambios que comienzan en este 2026 se encuentra la liberación de los depósitos por menos de USD 100.000 del último blanqueo de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), tanto en bancos como en Alycs, por un volumen que superaría los USD 20.000 millones y que podría redireccionarse a inversiones financieras e inmobiliarias.

Por otra parte, continúa la “normalización” del mercado cambiario, con flexibilización para las operaciones con divisas y donde empresas y el propio Gobierno, con el lanzamiento del Bonar al 2029, profundizan la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional.