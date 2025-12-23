En octubre, los salarios le ganaron a la inflación con una suba del 2,5%

El Índice de Salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó, en octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, es decir, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,3%.

El sector privado no registrado, comúnmente conocido como el sector informal, fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

#DatoINDEC

El índice de salarios subió 2,5% en octubre de 2025 respecto de septiembre y acumuló un alza de 33,7% en diez meses https://t.co/TfBraqA1He pic.twitter.com/nkiMfLDNDK — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 23, 2025 Índice de Salarios según el INDEC Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%. Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

En lo que va del año, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.