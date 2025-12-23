23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Según el Indec

En octubre, los salarios le ganaron a la inflación con una suba del 2,5%

En el desglose por sectores, solo el salario del privado no registrado superó a la inflación. No sucedió lo mismo en el privado registrado y el público.

Por Sitio Andino Economía

El Índice de Salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó, en octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, es decir, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,3%.

El sector privado no registrado, comúnmente conocido como el sector informal, fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2003541312361103502&partner=&hide_thread=false

Índice de Salarios según el INDEC

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%. Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

En lo que va del año, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

