En su mensaje de fin de año, Javier Milei llamó a "hacer a la Argentina grande otra vez"

El presidente, Javier Milei utilizó las redes s sociales para enviar un mensaje donde destacó la cosas positivas que tuvo su gestión y lo que está por venir.

En su mensaje de fin de año, Javier Milei llamó a hacer a la Argentina grande otra vez.

En su mensaje de fin de año, Javier Milei llamó a "hacer a la Argentina grande otra vez".

Por Sitio Andino Política

A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente Javier Milei realizó un balance al cumplirse la primera mitad de su mandato. El mandatario destacó la baja de la inflación y una drástica reducción en los índices de pobreza, antes de recibir el Año Nuevo en la Quinta de Olivos.

En las últimas horas de 2025, Milei utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje directo a la ciudadanía. Con un tono triunfalista, el mandatario libertario sostuvo que su administración logró completar los objetivos planteados al inicio de su gestión.

Qué dijo Javier Milei sobre el lo que viene

"Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", sentenció el libertario.

En primer lugar, sobre la inflación y el crecimiento, el Presidente afirmó que la suba de precios continúa en una senda descendente y que la economía argentina ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

Además, Milei arrojó una cifra contundente al asegurar que 14 millones de argentinos salieron de la pobreza en este período, lo que representaría una caída de más del 30% en los indicadores sociales.

Cerró su mensaje con una mirada optimista hacia el futuro inmediato. "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez", expresó, retomando su eslogan de campaña y finalizando con su tradicional arenga libertaria.

