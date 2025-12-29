29 de diciembre de 2025
Un fallo de la Justicia ordenó al Gobierno a abonar a los diplomáticos el plus por trabajo fuera del país

Se basa en un amparo presentado por la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) ante la Justicia. De qué se trata.

Por Sitio Andino Política

Este lunes la Justicia falló dos veces en contra del Ejecutivo. El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11, Martín Cormick, declaró la nulidad de los artículos del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei les aplicó el Impuesto a las Ganancias al plus en dólares que reciben los embajadores y funcionarios diplomáticos de rango medio y alto por su servicio fuera del país desde 1979.

El magistrado también exhortó al Poder Ejecutivo a que “proceda a reintegrar a la totalidad del personal que se encuentra alcanzado por este colectivo las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre el adicional 'costo de vida' desde que cada suma fue retenida" y "los intereses” acumulados en esos meses.

El origen del conflicto

El decreto 652, firmado por el Jefe de Estado y el ministro de Economía, Luis Caputo, en agosto del 2024, desembocó en una protesta sindical de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) -con el apoyo de ATE- en la puerta del Palacio San Martín.

Durante tres meses el descuento a los diplomáticos se hizo efectivo, pero quedó suspendido con la medida cautelar que dispuso Cormick haciendo lugar a una acción de amparo presentada por los gremios.

Pablo Quirno es el titular actual de Cancillería.

De acuerdo a los referentes diplomáticos, la aplicación del Impuesto a las Ganancias era inconstitucional dado que ya lo abonan con sus sueldos en pesos y argumentaban que el plus está basado en normativas de Naciones Unidas (ONU). Algunos analizaron la posibilidad de pedir el regreso al país, dado que la medida del Ejecutivo implicaba un recorte del 25% del adicional.

En total, el descuento por Ganancias impactaba sobre 550 diplomáticos, de los cuales 150 están adscriptos al servicio exterior, 60 son agregados militares y el resto son funcionarios que desempeñar otras tareas en el exterior.

De todos modos, el Gobierno no da la guerra por perdida y contraatacará apelando en la Justicia la decisión del magistrado de primera instancia a través de ARCA.

Este lunes, el mismo Juez Federal estableció la nulidad del Protocolo Antipiquetes impulsado por la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, anunció que esta resolución de Cormick también será apelada.

Con información de NA y La Nación.

