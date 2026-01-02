2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atento

No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026

Este enero, Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés en veterinarias. Descubrí cómo cuidar a tu mascota y aprovechar esta promoción.

No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026
No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026
Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación suele ofrecer diversas promociones a sus clientes habituales. Este enero, a través de su sitio web, la entidad anunció un beneficio especial en veterinarias, brindando una oportunidad única para cuidar a las mascotas y aprovechar descuentos exclusivos.

gato en la veterinaria
Promoción del Banco Nación en veterinarias

Promoción del Banco Nación en veterinarias

Cómo usar la promoción del Banco Nación en tu veterinaria favorita

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en veterinarias durante este enero. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Lee además
¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero
Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
Vacaciones con ahorro

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones

Además, es posible financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Pet Shop Yeye, Distrimaff, Mi Mascota Las Torres, entre otros. El listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos para mascotas y brindar un alivio económico. Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse solo los días martes durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

Para conocer otras promociones y descuentos clave para viajar por Argentina durante las vacaciones, hacé click aquí y accedé a la información completa.

Temas
Seguí leyendo

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará

A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza

ANSES: quiénes cobran este viernes 2 de enero de 2026

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

LO QUE SE LEE AHORA
ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto
MINUTOS DESPUÉS DE AÑO NUEVO

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto