No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026

El Banco Nación suele ofrecer diversas promociones a sus clientes habituales. Este enero , a través de su sitio web, la entidad anunció un beneficio especial en veterinarias , brindando una oportunidad única para cuidar a las mascotas y aprovechar descuentos exclusivos.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en veterinarias durante este enero. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro .

"Ayudín" de fin de año El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Además, es posible financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Pet Shop Yeye, Distrimaff, Mi Mascota Las Torres , entre otros. El listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos para mascotas y brindar un alivio económico . Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse solo los días martes durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

Para conocer otras promociones y descuentos clave para viajar por Argentina durante las vacaciones, hacé click aquí y accedé a la información completa.