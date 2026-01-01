China restringe la importación de carne vacuna y condiciona las exportaciones argentinas

China definió un nuevo esquema de control sobre las importaciones de carne vacuna que tendrá impacto directo en la Argentina , su principal proveedor . Desde enero de 2026, el gigante asiático aplicará cupos por país y aranceles adicionales, una medida que busca proteger su industria local.

El Ministerio de Comercio del país asiático anunció que a partir del 1 de enero de 2026 comenzarán a regir medidas sobre las importaciones de carne bovina. El esquema combinará cuotas por país con aranceles adicionales que pueden llegar hasta el 55% para los volúmenes que superen esos cupos.

La decisión se tomó tras la finalización de una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, a pedido de asociaciones ganaderas locales, y tendrá vigencia por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

De acuerdo con la resolución oficial, la Argentina contará con una cuota anual de 511.000 toneladas , que podrá ingresar al mercado chino con el arancel habitual del 12,5% . Una vez superado ese límite , los envíos quedarán alcanzados por un arancel del 55% , lo que encarece de manera significativa las exportaciones.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre enero y noviembre de 2025 se exportaron a China 453.860 toneladas, un volumen que se ubica por debajo de los máximos alcanzados en ciclos anteriores. La cuota, si bien se ajusta al nivel actual de ventas, reduce el margen de crecimiento hacia el principal mercado mundial.

Cómo quedan los demás proveedores

El esquema de contingentes también alcanza a otros grandes exportadores. Brasil, principal proveedor de China, recibió un cupo de 1,1 millones de toneladas anuales; Uruguay, de 324.000 toneladas; mientras que Australia y Estados Unidos tendrán límites de 200.000 y 164.000 toneladas, respectivamente, según detalló Ámbito Financiero.

Las autoridades chinas aclararon que las cuotas se ampliarán de manera gradual cada 12 meses, al tiempo que las salvaguardias se irán relajando de forma progresiva.

Por qué China tomó la decisión

Desde Beijing explicaron que el precio de la carne vacuna en el mercado interno cayó en los últimos años, como resultado de un exceso de oferta y de una demanda más débil, en un contexto de desaceleración económica. En paralelo, las importaciones crecieron con fuerza y presionaron sobre la industria local.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, citado por la Agencia Noticias Argentinas, existe una relación directa entre el aumento de las compras externas y las dificultades del sector ganadero chino, lo que justificó la adopción de medidas de protección temporal, en línea con la normativa local y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las salvaguardias alcanzan a carne fresca y congelada, con y sin hueso, y no permitirán trasladar cupos no utilizados de un año a otro. Además, durante el período de vigencia quedarán suspendidos ciertos mecanismos previstos en acuerdos comerciales, como el firmado con Australia.

EXPORTACION IMPORTACION CARNE La medida alcanza no sólo a Argentina sino también a Brasil, Uruguay y Estados Unidos

Impacto en la economía argentina

China es el principal destino de la carne argentina, concentrando más de dos tercios de los envíos externos del sector. Por eso, el nuevo esquema introduce un límite claro al crecimiento de las exportaciones, en un contexto donde el ingreso de divisas sigue siendo clave para la economía local.

Aunque el cupo asignado permite sostener el volumen actual, el desafío para el sector será diversificar mercados y agregar valor, en un escenario internacional que muestra señales de mayor protección comercial.