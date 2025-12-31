31 de diciembre de 2025
El Gobierno de Mendoza amplió la inversión para modernizar el Canal Bombal y garantizar eficiencia hídrica

El Gobierno provincial firmó una adenda al convenio de riego y aseguró más fondos para una obra clave en la cuenca del Río Diamante.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y el Departamento General de Irrigación (DGI) formalizaron una Adenda al Convenio Específico de Asignación de Recursos. Se trata del proyecto "Modernización Sistema de Riego Canal Bombal", según lo establecido en el Decreto 2894 publicado en el Boletín Oficial.

Mediante este acuerdo, las partes resolvieron incrementar la asignación de fondos destinada a la obra, que pasó de 2.100.000 dólares a 2.478.287 dólares. El financiamiento proviene del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, lo que permite garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para avanzar con un proyecto clave para la eficiencia hídrica de la región.

Más inversión para una obra estratégica

La adenda fue ratificada por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

irrigación, canal bombal
Según se informó, la actualización del monto responde a la necesidad de ajustar el presupuesto oficial frente a las condiciones actuales del mercado y a la ampliación del alcance de las mejoras previstas en el canal.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión reafirma la política de inversión en infraestructura productiva, orientada a que los recursos del resarcimiento económico se transformen en obras concretas que optimicen el uso del agua, un insumo estratégico para el desarrollo de Mendoza.

Cómo avanza el proyecto

Actualmente, la obra se encuentra en proceso de análisis de ofertas. El pasado 9 de diciembre se conocieron dos propuestas para la impermeabilización de 5 kilómetros del Canal Bombal y la construcción de un reservorio con capacidad de 55.000 metros cúbicos.

El Canal Bombal, perteneciente a la Cuenca del Río Diamante, beneficia a 1.421 hectáreas productivas y a 259 productores, por lo que la modernización del sistema de riego tendrá un impacto directo en la optimización del recurso hídrico y la producción agrícola de la zona.

