30 de diciembre de 2025
{}
Metrotranvía: estado de avance de las obras y llegada de nuevas duplas en 2026

El Gobierno de Mendoza informó cómo van los trabajos de extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo. Los detalles.

Metrotranvía: estado de avance de las obras y llegada de nuevas duplas en 2026.

Metrotranvía: estado de avance de las obras y llegada de nuevas duplas en 2026.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza dio detalles del estado de las obras de ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Para 2026 estiman que todas las estaciones estarán renovadas con paradores tecnológicos y se espera la llegada de nuevas duplas desde Estados Unidos.

La Provincia afirmó que durante 2025 la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) consolidó "avances clave en la modernización y expansión" de este servicio "uno de los ejes centrales del sistema de movilidad metropolitano". En ese sentido, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que tareas ya están completadas y qué trabajos realizarán el próximo año.

"Tal como fue anunciado y cumpliendo con los tiempos previstos, ya están operativos los nuevos paradores. Esto significa más seguridad y control en el transporte público. Con tecnología inteligente, el Gobierno de Mendoza facilita el pago y reduce la evasión", afirmó el funcionario, que también adviritó que para el próximo año "todas las estaciones del servicio estarán renovadas, con tecnología conectada al 911".

Este año se realizó la instalaciones de paradores inteligentes.

Este año se realizó la instalaciones de paradores inteligentes.

Qué estado de avance tienen las obras del Metrotranvía

El 2025 "fue un año clave en el desarrollo de las obras civiles y ferroviarias del Metrotranvía", señaló el Gobierno en relación a la ampliación der servicio en sus etapas 3 y 4. Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos. Además, ya comenzaron los trabajos de movimiento de suelos correspondientes a la traza hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

  • Nuevo tramo hacia Las Heras: obras en un 70% (3,70 km de vía doble armados).
  • Nuevo tramo Godoy Cruz – Luján de Cuyo: obras en un 71% (7,20 km de vía doble armados).

La Provincia aseguró que el objetivo principal para 2026 es "s profundizar los sistemas de energía y telecomunicaciones, con foco en el montaje de subestaciones y locales técnicos, continuar con el armado de vías en los tramos pendientes y completar las tareas de nivelación y compactación".

Ampliación del Metrotranvía.

Ampliación del Metrotranvía.

Nuevas duplas

En el marco del convenio firmado entre STM y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, durante el año ingresaron 12 nuevas duplas destinadas a la ampliación del Metrotranvía. Con estos arribos, ya son 27 las unidades recibidas de un total de 39, "lo que permite robustecer un servicio ágil, intermodal y sustentable, alineado con los objetivos del plan provincial de transporte". Está prevista la llegada de las 12 duplas restantes el próximo año.

Las unidades son trasladadas desde Estados Unidos a través de un proceso logístico complejo. Cada una es desensamblada en su ciudad de origen y transportada hasta Houston, Texas. Desde allí, emprenden el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las duplas son cargadas en camiones especializados que las trasladan por vía terrestre hasta Mendoza.

Paradores inteligentes

El Gobierno avanzó este año en la instalación de infraestructura inteligente, mediante la construcción de paradores de preembarque cerrado. A la fecha, se encuentran finalizados 11 paradores, mientras que otros 5 están en ejecución.

Nuevos paradores.

Nuevos paradores.

Estos cuentan con un cierre perimetral que permite visibilidad total tanto hacia el interior como hacia el exterior, construido con materiales resistentes al vandalismo. Los accesos están adaptados para personas con movilidad reducida. Las instalaciones incluyen portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas y molinetes bidireccionales equipados con sistemas antisalto.

Restan las estaciones y paradores correspondientes a las etapas 3 y 4 de la ampliación, cuya finalización está prevista para marzo de 2026.

