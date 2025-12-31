31 de diciembre de 2025
{}
Turismo en Mendoza: esperan una temporada de verano que supere a las últimas dos

La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, contó cuál es la tendencia para el verano 2026 en la provincia. Mirá el video.

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
Ante una nueva temporada de verano, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, contó cuál es la expectativa en la provincia y qué situación se vislumbra para los próximos meses.

"Las perspectivas para el verano 2026 son mucho mejores que las del 2024 y del 2025. Hay una mayor tendencia de los argentinos a hacer turismo nacional", comentó la funcionaria.

Testa destacó que a pesar de no tener playas, Mendoza sigue siendo muy elegida por los viajeros veraniegos. "Tenemos montañas y buena conectividad", resaltó.

Estacionalidad del turismo según la zona de la provincia

La Presidenta del Emetur explicó que las diferentes zonas del territorio provincial tienen características variables, por lo que el movimiento turístico no es homogéneo.

"Para la Fiesta del Chivo en Malargüe hay una proyección de ocupación del 90%, eso sucede en el sur en el verano cuando tiene mayor demanda, en contraposición, disminuye en el área metropolitana. Sin embargo, acá fue una primavera muy buena por los congresos, las convenciones y las fiestas, por un montón de razones", explicó.

Testa estuvo en la presentación de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivo y destacó el potencial del departamento sureño. "Malargüe es un lindo destino para ir en familia, con una gran oferta natural y cultural muy importante en la edición número 39 de esta fiesta, destacando la importancia de sostener este evento durante tantos años. Además, se suma la importante propuesta gastronómica. Así que para quienes están pensando hacer turismo de cercanía, el Sur mendocino es un gran atractivo durante enero”, comentó.

RAW_0504-scaled
Malargüe presentó la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivo.

Además, expresó: "No hay una foto única, pero en términos generales nuestra proyección de ocupación es del 50% en promedio para enero, en febrero ya es mucho mejor. Mendoza tiene una ventaja y es que el verano es más largo por la celebración de la Vendimia".

Para los que se quedan en la provincia, recomendó consultar las páginas web del Emetur, como también de Cultura y sus redes sociales, para conocer actividades gratuitas o de bajo costo como: "Mansa Bodega", "Manso Alojamiento" y "Manso Menú".

"Si no tenemos mucho tiempo o dinero, recordemos que una alternativa es el camping, también hay paseos por el día y actividades para hacer en familia, pareja o en grupo de amigos", sugirió.

Embed - TEMPORADA VERANO 2026: “DISMINUYE EN EL ÁREA METROPOLITANA”

