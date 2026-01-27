27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en farmacias: un alivio frente al aumento del costo de los medicamentos

Los bancos lanzan promociones en farmacias con descuentos y cuotas para facilitar el acceso a medicamentos, en un contexto que golpea especialmente a jubilados.

Por Sitio Andino Economía

Las promociones que impulsan los bancos en distintos rubros se han vuelto clave para afrontar gastos esenciales en un contexto económico que continúa siendo complejo. En este escenario, los nuevos descuentos en farmacias permiten que muchos adultos mayores y familias accedan a medicamentos que suelen tener costos elevados.

Frente a los reportes que advierten que numerosos jubilados dejaron de comprar fármacos “preventivos” o analgésicos para priorizar los destinados a tratamientos de enfermedades crónicas, las entidades bancarias comenzaron a ofrecer financiación en cuotas sin interés y reintegros de hasta el 50%, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

farmacia jubilado jubilación salud (1)
Jubilados dejaron de comprar fármacos preventivos para priorizar los destinados a tratamientos de enfermedades crónicas.

Banco por banco: cuáles son las promociones vigentes en farmacias

La mayoría de los beneficios requiere el pago a través de billeteras virtuales, como MODO, o mediante aplicaciones bancarias, escaneando códigos QR. A continuación, el detalle entidad por entidad:

  • Banco Nación (BNA):
    • Beneficio: 10% de reintegro.
    • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
    • Tope: $10.000 por usuario al mes.
    • Jubilados: Los lunes tienen un esquema exclusivo del 10% de ahorro extra pagando con BNA+ MODO.
  • Banco Supervielle:
    • General: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas (Tope: $8.000).
    • Farmacias del Plata: Ofrece un 30% de reintegro y financiación en hasta 6 cuotas sin interés (Tope: $10.000).
    • Promo agresiva: En farmacias seleccionadas que acepten MODO, el reintegro asciende al 50% (Tope: $6.000).
  • BBVA:
    • Beneficio: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés.
    • Tope: $10.000 por usuario al mes.
    • Vigencia: Aplica todos los días.
  • Banco Provincia (Cuenta DNI):
    • Beneficio: 10% de ahorro los días miércoles y jueves.
    • Diferencial: Según la entidad, es sin tope de reintegro, exclusivo para pagos con dinero en cuenta (débito) a través de la app.
  • ICBC:
    • Financiación: Focaliza su propuesta en las cuotas, ofreciendo hasta 3 pagos sin interés todos los días en cadenas como Farmacity, Get The Look y Simplicity.
  • Banco Credicoop:
    • Red Colón: 15% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. (Tope: $15.000 por semana).
farmacia salud
Las promociones llegan tras conocer que muchos jubilados destinan $160.000 mensuales en farmacias.

Un apoyo a la salud poblacional

Los descuentos que ofrecen los bancos responden a una realidad concreta y cada vez más extendida: según testimonios recientes, muchos jubilados deben destinar sumas cercanas a los $160.000 mensuales en farmacias, incluso contando con cobertura de obra social.

Esta situación llevó a que numerosos pacientes reduzcan la compra de medicamentos como antiartrósicos o flebotónicos, y mantengan únicamente aquellos vinculados a patologías crónicas como diabetes o hipertensión. En este contexto, la posibilidad de financiar el gasto farmacéutico en cuotas se transforma en una herramienta de alivio —y en muchos casos de verdadera “supervivencia”— para la clase media y los sectores pasivos.

