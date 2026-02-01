Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

Y esto recién comienza: esta noche llegará la segunda jornada , con la presentación de Abel Pintos , en un nuevo encuentro que promete seguir celebrando aquello que nos une.

En esta edición, el festival sumó propuestas pensadas especialmente para celebrar en familia. Una de las grandes novedades fue la incorporación de una carpa de circo con capacidad para 200 personas, que a lo largo del año recorrió los distintos distritos de Tunuyán y que, en el marco de la Tonada, abrió sus puertas para recibir a los más pequeños con espectáculos llenos de color, risas y asombro.

Y para la noche del domingo, se suma un espacio destinado a las reinas de mandato cumplido , donde vecinos y visitantes podrán recorrer un emotivo paseo fotográfico que repasa la historia vendimial del departamento, desde la primera soberana hasta la última reina que coronó Tunuyán, en un homenaje a la memoria, la tradición y el orgullo de ser tunuyaninos.

image

Más sectores para disfrutar en el Festival Nacional de la Tonada

Familias completas y grupos de amigos disfrutaron de la primera noche tonadera, recorriendo también los distintos espacios del predio. El Escenario de la Peña del Festival, ubicado en el sector norte del anfiteatro, volvió a ser punto de encuentro para los amantes de la danza, donde pañuelos en alto y zapateos espontáneos dieron vida a un clima festivo y descontracturado. Sobre su escenario pasaron Las voces de mi tierra, Juanjo y Silvana, Alberto Silva, Humayan, Ayelén Palacios, Sabrina Gallardo, Valentina Coronel y Los Alfajores Arredondo.

El Patio de Sabores se consolidó una vez más como uno de los sectores más visitados, con una variada propuesta gastronómica que incluyó food trucks, puestos tradicionales y opciones para todos los gustos. Dentro de este espacio, “El Descorche” se destacó como un lugar de promoción del vino local y del Valle de Uco, coordinado por la Dirección de Turismo.

image

El festival también ofreció espacios pensados para toda la familia. El Parador de Promoción de Derechos, organizado por la Dirección de Gestión Social, brindó actividades para niños y niñas, mientras que el Parador Joven propuso juegos, recreación y sectores de descanso para adolescentes. A su vez, el Parador EcoTonada, impulsado por la Dirección de Ambiente, promovió la concientización ambiental mediante actividades participativas y la entrega de obsequios sustentables a quienes colaboraron con materiales reciclables.

El Patio de Comidas y el Paseo de Artesanos completaron el recorrido del público, ofreciendo sabores caseros, asados tradicionales y producciones artesanales que reflejan el talento y la identidad local, convirtiéndose en el corazón social del festival.