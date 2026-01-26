26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
MERCADO AUTOMOTOR

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

La llegada de miles de automóviles eléctricos instala una pregunta en la provincia de Mendoza: qué tan preparada está para acompañar esta movilidad.

Ese es el caso de Mendoza, donde si bien existen algunos puntos de carga y ya se comercializan vehículos eléctricos, todavía falta desarrollo para asegurar un desplazamiento exitoso de estas unidades.

auto electrico
Mendoza cuenta con puntos de carga para autos eléctricos, aunque muchos no están habilitados todavía.

¿Tiene la provincia Mendoza puntos de carga para autos eléctricos?

Desde el sector indicaron que en Mendoza hay puntos de carga colocados, aunque muchos no están habilitados. Esta situación condiciona el uso cotidiano de los vehículos eléctricos y limita su expansión fuera del ámbito urbano. "El tema de los cargadores está en desarrollo actualmente. Hay algunos instalados, pero todavía no están habilitados", indicó Juan Manuel Sales, gerente comercial en Grupo Lorenzo.

“El mercado no está preparado todavía. Ni el mercado ni la zona”, explicó Fernando Ferrando, gerente comercial grupo SurMotors. En diálogo con Sitio Andino, señaló que hoy el principal problema no es el automóvil, sino la imposibilidad de recargarlo durante un trayecto largo.

Ferrando detalló que los cargadores disponibles son escasos y se concentran en puntos puntuales: “En funcionamiento está el que está frente a Palmares y el del Dalvian. Después hay otros que están armándose, pero no están habilitados”.

La falta de una red activa impide planificar viajes o desplazamientos largos. “Vos te movés por el centro, volvés a tu casa, hacés el día a día y el eléctrico te sirve. Pero si querés ir a Las Leñas, no llegás. No tenés dónde cargar”, ilustró.

En coincidencia, Sales señaló que "el híbrido es más común en el mercado" aunque están en crecimiento las consultas de clientes por unidades eléctricas.

Una opción urbana, pero no para trayectos largos

Desde las concesionarias coinciden en que el auto eléctrico hoy resulta funcional para trayectos cortos, laborales o urbanos, pero no para quienes buscan recorrer rutas provinciales o realizar viajes extensos con frecuencia.

"La gente lo usa para el día a día, la autonomía es de 500 km y alcanza cargándolo una vez a la semana. La carga al 100% de la batería ronda entre 10 y 12 horas: lo enchufás en tu casa a la corriente normal".

En este sentido, Ferrando explicó que la adopción del auto eléctrico como vehículo para todo tipo de desplazamiento dependerá de una inversión mayor en estaciones de servicio. “Las estaciones de servicio se tienen que electrificar. No alcanza con poner una boca, necesitás mucho más”, agregó.

JAC EV30X Luxury auto eléctrico chino
El JAC EV30X Luxury se comercializa a 30.500 dólares y cuenta con una autonomía cercana a los 500 kilómetros.

Cuánto cuestan los autos eléctricos en Mendoza

Desde Grupo Lorenzo, que trabaja con marcas chinas, explicaron a este medio que existen consultas por unidades eléctricas, especialmente para uso urbano. Entre los modelos disponibles se encuentran:

  • BAIC EU5: 28.900 dólares
  • JAC EV30X Luxury: 30.500 dólares

Se trata de vehículos pensados para el uso diario, con autonomía cercana a los 500 kilómetros, aunque su utilización plena continúa condicionada por la infraestructura disponible en la provincia.

