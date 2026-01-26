Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

En los últimos días se conoció la noticia del arribo de miles de automóviles eléctricos e híbridos chinos al país. Se trata de un tipo de movilidad que gana cada vez más presencia en el mercado , aunque no todas las provincias cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar una circulación adecuada.

Ese es el caso de Mendoza , donde si bien existen algunos puntos de carga y ya se comercializan vehículos eléctricos, todavía falta desarrollo para asegurar un desplazamiento exitoso de estas unidades.

Desde el sector indicaron que en Mendoza hay puntos de carga colocados , aunque muchos no están habilitados . Esta situación condiciona el uso cotidiano de los vehículos eléctricos y limita su expansión fuera del ámbito urbano. "El tema de los cargadores está en desarrollo actualmente. Hay algunos instalados, pero todavía no están habilitados", indicó Juan Manuel Sales, gerente comercial en Grupo Lorenzo.

“El mercado no está preparado todavía. Ni el mercado ni la zona”, explicó Fernando Ferrando , gerente comercial grupo SurMotors. En diálogo con Sitio Andino, señaló que hoy el principal problema no es el automóvil, sino la imposibilidad de recargarlo durante un trayecto largo.

Ferrando detalló que los cargadores disponibles son escasos y se concentran en puntos puntuales: “En funcionamiento está el que está frente a Palmares y el del Dalvian. Después hay otros que están armándose, pero no están habilitados”.

La falta de una red activa impide planificar viajes o desplazamientos largos. “Vos te movés por el centro, volvés a tu casa, hacés el día a día y el eléctrico te sirve. Pero si querés ir a Las Leñas, no llegás. No tenés dónde cargar”, ilustró.

En coincidencia, Sales señaló que "el híbrido es más común en el mercado" aunque están en crecimiento las consultas de clientes por unidades eléctricas.

Una opción urbana, pero no para trayectos largos

Desde las concesionarias coinciden en que el auto eléctrico hoy resulta funcional para trayectos cortos, laborales o urbanos, pero no para quienes buscan recorrer rutas provinciales o realizar viajes extensos con frecuencia.

"La gente lo usa para el día a día, la autonomía es de 500 km y alcanza cargándolo una vez a la semana. La carga al 100% de la batería ronda entre 10 y 12 horas: lo enchufás en tu casa a la corriente normal".

En este sentido, Ferrando explicó que la adopción del auto eléctrico como vehículo para todo tipo de desplazamiento dependerá de una inversión mayor en estaciones de servicio. “Las estaciones de servicio se tienen que electrificar. No alcanza con poner una boca, necesitás mucho más”, agregó.

Cuánto cuestan los autos eléctricos en Mendoza

Desde Grupo Lorenzo, que trabaja con marcas chinas, explicaron a este medio que existen consultas por unidades eléctricas, especialmente para uso urbano. Entre los modelos disponibles se encuentran:

BAIC EU5: 28.900 dólares

JAC EV30X Luxury: 30.500 dólares

Se trata de vehículos pensados para el uso diario, con autonomía cercana a los 500 kilómetros, aunque su utilización plena continúa condicionada por la infraestructura disponible en la provincia.