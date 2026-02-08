La venta de materiales para la construcción volvió a caer en enero de 2026: qué dicen los datos

El sector de la construcción enfrenta un inicio de año con retrocesos en los despachos de materiales, tras un cierre de 2025 con crecimiento moderado.

El primer mes de 2026 dejó una señal de alerta para el sector de la construcción. La venta de insumos registró una fuerte caída en enero, con un retroceso del 11,5% respecto de diciembre y una baja interanual del 1,1%, según el Índice Construya (IC), que mide los volúmenes vendidos al sector privado.

La construcción sigue frágil: bajaron las ventas de insumos en enero El dato marca un contraste con el cierre de 2025, que había terminado con un crecimiento del 5,8% frente a 2024, y refleja un ajuste tras el fin de año. Desde Construya explicaron que la caída mensual responde a un contexto en el que la actividad real de obra continúa mostrando cautela, y remarcaron que el comportamiento de febrero y marzo será clave para evaluar la tendencia del sector en el nuevo año.

El índice incluye una amplia gama de materiales para la construcción, como cemento, ladrillos cerámicos, cal, aceros, carpintería de aluminio, pinturas, sanitarios, sistemas de calefacción, grifería, pisos, revestimientos y materiales eléctricos, entre otros, lo que permite tener una visión integral del movimiento del sector.

vivienda casa construir construcción2 La venta de insumos para la construcción registró una fuerte caída en enero, según el Índice Construya, en un contexto de cautela en la actividad del sector. El contexto general sigue siendo frágil. Durante 2025, la construcción mostró una recuperación moderada, aunque insuficiente para hablar de una reactivación sólida. Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) señalaron que la mejora se explica en parte por el bajo nivel de comparación de 2024 y que la obra pública nacional continúa prácticamente paralizada, mientras que el sector privado mostró solo señales incipientes.

En Mendoza, la situación presenta matices distintos, impulsados por licitaciones provinciales que podrían empezar a reflejarse con mayor fuerza en 2026. Sin embargo, el sector advierte que el escenario sigue siendo desigual y que el repunte dependerá de la inversión pública y privada en los próximos meses.

