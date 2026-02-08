Entre tensión y entusiasmo, inicia la cosecha de la uva: así se palpita en las bodegas mendocinas

Con la llegada de febrero, en Mendoza comienza a respirarse una de las actividades más esenciales de su identidad productiva: la cosecha de la uva . La vendimia marca un momento clave para las bodegas, coronando meses de trabajo silencioso en los viñedos, donde cada decisión tomada a lo largo del año empieza a reflejarse en la calidad de la fruta.

El inicio de la cosecha se vive con una mezcla de entusiasmo y tensión . Es el punto en el que todo lo trabajado se pone a prueba: la uva entra en escena y empieza a definir el carácter de los vinos que llegarán al mercado en los próximos meses.

En ese contexto, Lucas Niven , de Bodega Niven, compartió en diálogo con Sitio Andino cómo atraviesan el comienzo de una nueva vendimia, una etapa que describe como intensa y cargada de expectativas.

El inicio de la cosecha para mí es adrenalínico. Es la renovación de la esperanza de poder cosechar todo lo que se trabajó en las viñas durante un año. Se renueva la ilusión de hacer muy buenos vinos y es gratificante poder levantar lo que uno sembró. El inicio de la cosecha para mí es adrenalínico. Es la renovación de la esperanza de poder cosechar todo lo que se trabajó en las viñas durante un año. Se renueva la ilusión de hacer muy buenos vinos y es gratificante poder levantar lo que uno sembró.

La cosecha ya empezó en distintas regiones del país

Niven explicó que la bodega elabora vinos no sólo en Mendoza, sino también en el norte argentino. En Jujuy, por ejemplo, la vendimia ya lleva cuatro semanas en marcha. Las condiciones climáticas más cálidas aceleran el proceso y hacen habitual que la cosecha comience en enero.

En la provincia de Mendoza, en tanto, algunas fincas ya iniciaron la recolección, mientras que otras lo harán hacia fines de febrero. Esa diferencia responde a una combinación de factores: el clima, la disponibilidad de espacio en las bodegas debido al stock acumulado y las particularidades de cada cepa, que madura en momentos distintos.

Vendimia adelantada y cambios en el clima

El enólogo señaló que el adelanto de la cosecha también se observa en otras zonas de Cuyo. “En Mendoza hemos visto que la vendimia se adelantó, lo mismo que en San Juan”, afirmó. Entre las causas, mencionó la helada de noviembre y las altas temperaturas del verano.

“Ha disminuido muchísimo la amplitud térmica: hace mucho calor de día y también de noche, y eso aceleró todo el proceso”, explicó. Según detalló, el adelanto ronda los diez días respecto de un año considerado normal.

“El proceso de madurez fue muy rápido. Hoy miramos los viñedos y ya vemos las uvas negras, algo que no siempre ocurre tan temprano”, agregó.

bodega vendimia La vendimia para las bodegas es una etapa intensa y cargada de expectativas.

Sobrestock y poco espacio en las bodegas

Aunque la vendimia es una fecha central para la economía mendocina y una expresión profunda de la tradición regional, la vitivinicultura atraviesa un momento complejo. El sobrestock de vino en bodegas de todo el país condiciona el inicio de la cosecha.

“Estamos metiendo acelerador para hacer lugar. En enero estuvimos embotellando, haciendo cortes y acomodando vinos para poder recibir la uva nueva”, relató Niven. “Creo que para muchas bodegas pequeñas y medianas esta es una situación bastante generalizada”.

La expectativa puesta en la recuperación del consumo

Más allá de las distintas miradas dentro del sector, hay un diagnóstico compartido: el consumo per cápita de vino continúa en baja y el sobrestock sigue siendo un problema sin resolver.

En ese escenario, Niven expresó una expectativa común entre los productores: que el consumo vuelva a traccionar, especialmente en el mercado interno. “Estamos esperando que repunte un poco el consumo de vino en la Argentina, que siempre fue tan importante para la vitivinicultura”, señaló.

En ese sentido, mencionó el impacto simbólico de figuras populares como Lionel Messi. “Me llegaron muy buenos comentarios desde la costa, de gente tomando el vino como lo toma Messi. Eso es interesante y puede ayudar”, comentó.

vino exportacion Una expectativa común entre productores es que el consumo interno mejore en el 2026.

Jornadas largas y un ritmo intenso de trabajo

De cara a las próximas semanas, el trabajo será sostenido y exigente. “La vendimia suele durar un mes o un mes y medio, prácticamente todos los días, arrancando muy temprano”, contó Niven sobre la dinámica de la cosecha en su bodega.

La temporada recién comienza y se vive con entusiasmo, adrenalina y esperanza. En síntesis, y en palabras del propio Niven:

Siempre poder levantar lo que uno siembra en la tierra es gratificante para el alma, el espíritu, el cuerpo y la familia. Siempre poder levantar lo que uno siembra en la tierra es gratificante para el alma, el espíritu, el cuerpo y la familia.