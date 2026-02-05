Crisis vitivinícola: productores del Este convocan a una caravana a Mendoza y regalarán uva

Nelson Oliva en Aconcagua Radio: "Antes de que se pierda la uva, que la coma la gente"

Aconcagua Radio dialogó con Nelson Oliva , contratista de viña de San Martín, sobre la crítica situación que atraviesan productores y contratistas vitivinícolas. En ese marco, anunció una movilización desde la Zona Este hacia la Ciudad de Mendoza , prevista para el martes 10 de febrero, en reclamo por los bajos precios de la uva y en búsqueda de respuestas oficiales.

Oliva explicó que la movilización se definió tras una reunión con pequeños y medianos productores de la Zona Este. Allí se resolvió viajar en caravana a la Ciudad de Mendoza el martes, a partir de las 9 de la mañana, como forma de protesta por los bajos precios de la uva que fijaron los bodegueros.

Según el contratista, el sector ya mantuvo reuniones tanto con el sector privado como con el Gobierno, pero sin resultados concretos. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo aún no haya intervenido en el mercado, pese a que la cosecha ya está en marcha. “¿Qué van a esperar, si las cosechas ya empezaron?” , planteó.

En ese marco, Oliva remarcó la necesidad de una acción inmediata del Estado. Señaló que es necesario relevar la cantidad de uva disponible y avanzar con la compra para mosto, y advirtió que “si el gobierno no pone un piso, los bodegueros pagan lo que quieren”.

“La uva no espera y se empieza a perder”

El contratista aseguró que el negocio del mosto es rentable, en tanto que “deja un 30 o 35% de ganancia”. En ese sentido, se preguntó: “¿Por qué el gobierno no sale a comprar uva y vende mosto afuera? Sería un gran negocio para el gobierno y para los productores”.

Durante la caravana del próximo martes, los productores repartirán uvas:

Vamos a repartir la uva entre la gente. Antes de que se pierda, que la coma la gente. Vamos a repartir la uva entre la gente. Antes de que se pierda, que la coma la gente.

Oliva remarcó la urgencia de la cosecha, al señalar que la uva no puede esperar: se deteriora rápidamente y, en muchos casos, los productores no cuentan con recursos para levantarla, lo que agrava las pérdidas en las viñas.

La movilización tendrá varios puntos de llegada en el Gran Mendoza. Está previsto que la caravana pase por la Legislatura y el kilómetro cero, mientras que un grupo reducido se dirigirá a la Casa de Gobierno para entregar un petitorio y solicitar una nueva reunión con el ministro.

