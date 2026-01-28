Badaloni en Aconcagua Radio: "La carga impositiva termina impactando en los precios finales"

Mauricio Badaloni , integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), conversó con Aconcagua Radio sobre el impacto del costo impositivo en la industria nacional , las dificultades para competir con otros países y las distorsiones que, según sostuvo, afectan tanto al sector productivo como al consumidor final.

Durante la entrevista, Badaloni señaló que el peso del Estado sobre el sector privado continúa siendo elevado y, en algunos casos, incluso se ha incrementado.

El empresario señaló que la carga tributaria afecta la competitividad frente a otros países.

Si bien aclaró que Mendoza no atraviesa la misma situación, advirtió que el escenario es más complejo en provincias como Buenos Aires. “Lo estamos viendo todos los días en la UIA: diferentes municipios siguen aumentando tasas de todo tipo y la verdad es que todo eso hace al costo argentino. Nosotros no tenemos posibilidades de competir ”, sostuvo.

El dirigente industrial explicó que esta carga impositiva termina impactando en los precios finales y genera una percepción negativa sobre el rol del empresariado. “El consumidor va al supermercado y dice que los empresarios o los productores le están robando porque le cobran un 30 o 40% más que en Chile. Y la verdad es que son los impuestos ”, remarcó.

En ese sentido, agregó: “Cuando uno ve un exceso de precio, hay un exceso de impuestos atrás”.

Badaloni consideró que una parte central de la discusión debe darse dentro del propio sector público. “La mitad de esto es puerta para adentro de los Estados, provinciales, nacionales y municipales, para ver cómo hacemos para bajar el costo impositivo”, señaló, y aclaró que ese peso no sólo lo afrontan las empresas, sino también los ciudadanos. “No siempre lo asume una empresa: muchas veces lo asumimos todos nosotros como contribuyentes”.

Según Badaloni, los impuestos explican parte del precio final al consumidor.

Empleo, distorsiones y falta de competitividad

El integrante de la UIA también se refirió a la situación del empleo industrial. Según indicó, desde agosto de 2023 y durante 2024 y 2025, el sector perdió cerca de 100.000 empleos directos. “A lo mejor la balanza termina empardando el empleo, pero lo que pasó es que se perdió empleo formal industrial y se pasó a un empleo cuasi formal”, explicó.

Al analizar ese cambio, Badaloni describió el alto costo impositivo que enfrenta una persona que busca financiar un vehículo para trabajar. “Hoy, para comprarse un auto de unos 30 millones de pesos, el Estado provincial cobra 7% de Ingresos Brutos al financiamiento, 1,75% de sellado, entre 2% y 3% de garantía, más Ingresos Brutos sobre la facturación, IVA, inscripción y patente”, enumeró.

En esa línea, sostuvo que el comerciante mendocino también queda fuera de competencia. “No puede competir con un 50% de costo. Necesitamos reglas claras y nivelar la cancha: si en Chile un auto cuesta 8 o 9 mil dólares, no puede ser que acá el más barato cueste 19 o 20 mil”.

Economías regionales y oportunidades

Badaloni también se refirió a las economías regionales y a las oportunidades que podrían abrirse con acuerdos comerciales. “Mendoza y las economías regionales tienen una gran oportunidad con acuerdos con Estados Unidos y con la Comunidad Económica Europea”, afirmó.

Valoró políticas de financiamiento en la provincia. “Desde el Ministerio de Producción de Mendoza se viene haciendo un trabajo interesante, con tasas promocionales junto al Banco Nación, para apalancar actividades productivas”, indicó.

Asimismo, sostuvo que es necesario pensar procesos de reconversión. “Nadie quiere decirle a un productor que hace diez años que le cae piedra todos los días que tiene que cambiar, pero hay zonas en el mundo identificadas donde se recomienda reconvertir cultivos y orientar la producción hacia otras actividades”.

