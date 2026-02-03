Nicolás Aroma en Aconcagua Radio: "La salida de Marco Lavagna del INDEC genera desconfianza"

.El economista Nicolás Aroma dio su opinión respecto a la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

El economista Nicolás Aroma dio su opinión respecto a la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En una entrevista con el programa Hermoso Caos, de Aconcagua Radio, dijo que la medida “genera desconfianza” y envía una señal negativa en un contexto económico sensible, marcado por la inflación y la necesidad de previsibilidad.

Aroma señaló que la salida de Lavagna a días de que se conozca el IPC de enero con la nueva metodología no es una buena señal.

Aroma también se refirió a las modificaciones en la forma de medir la inflación y al peso que tendrán los servicios en el nuevo índice. “En la nueva ponderación del índice, que toma ponderación un poco más moderna respecto de los gastos de las familias hoy, tiene un peso mayor el tema de los servicios de luz, gas, vivienda, que engloban varios gastos más”, explicó.

Finalmente, el economista apuntó contra la medición vigente y su relación con los aumentos tarifarios: “Todos los incrementos en lo que tiene que ver con tarifas están subestimados por el índice actual”, concluyó.

