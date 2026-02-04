4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Empleo y salario

Delivery: ¿Cuántos pedidos hay que trasladar para alcanzar el valor de la canasta básica?

El trabajo como repartidor es una variable ante la escasez de fuentes de empleo, pero ¿alcanza para vivir todo el mes?

Por Sitio Andino Economía

Ante la falta de fuentes de trabajo, aquellos que tienen un vehículo optan por ser repartidores mediante las plataformas online. Para conocer si realmente alcanza para solventar los gastos, la Fundación Encuentro desarrollo el Coeficiente de Ajuste de Pedido Promedio (APP).

En comunicación con Aconcagua Radio 90.1, Gonzalo Granara, coordinador de la Comunidad Programática de Empleo y Nuevos Marcos Normativos de la Fundación, expresó que un repartidor en diciembre tuvo que entregar 454 pedidos para cubrir la canasta básica.

Si se trabajan seis días a la semana, es necesario trasladar unos 23 pedidos para alcanzar el monto que estipula el Indec. "Si se lo compara por mes, en octubre se necesitaban 421 pedidos, pero en diciembre son 454, se sumaron 33 entregas más, es decir, más de un día de trabajo", indicó.

Granara contó que mediante encuestas a los repartidores conocieron que trabajan entre ocho y doce horas diarias. "Estos 454 pedidos son necesarios para superar la línea de la pobreza nada más, es decir, la alimentación y alguna cosa más. Hay que sumar otros gastos, porque ellos se pagan sus materiales de trabajo, entonces, hay que sumar los tanques de nafta, el monotributo, el celular, el alquiler. Lo mismo sucede si tiene que criar un bebé, por ejemplo, ahí le suma la canasta de crianza. El número va creciendo cada vez más", explicó.

Cómo se establece el pago por pedido

Según Granara, las empresas que dominan el rubro "lo que hacen para componer su tarifa es tomar los kilómetros, el día que tiene que ver con la demanda, el horario y las condiciones climáticas".

Es decir que un día de lluvia probablemente los repartidores reciban pagos más altos. Según estimó la Fundación, el pago promedio por pedido es de $3.032.

Escuchá la entrevista completa:

