Delivery: ¿Cuántos pedidos hay que trasladar para alcanzar el valor de la canasta básica?

Por Sitio Andino Economía







Ante la falta de fuentes de trabajo, aquellos que tienen un vehículo optan por ser repartidores mediante las plataformas online. Para conocer si realmente alcanza para solventar los gastos, la Fundación Encuentro desarrollo el Coeficiente de Ajuste de Pedido Promedio (APP).

En comunicación con Aconcagua Radio 90.1, Gonzalo Granara, coordinador de la Comunidad Programática de Empleo y Nuevos Marcos Normativos de la Fundación, expresó que un repartidor en diciembre tuvo que entregar 454 pedidos para cubrir la canasta básica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2011151534692913197&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 para superar el umbral de pobreza en diciembre de 2025: 4,1% más que el mes previo y 27,7% interanual https://t.co/qLwdj3ADja pic.twitter.com/1klBd8Q7Bp — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026 Si se trabajan seis días a la semana, es necesario trasladar unos 23 pedidos para alcanzar el monto que estipula el Indec. "Si se lo compara por mes, en octubre se necesitaban 421 pedidos, pero en diciembre son 454, se sumaron 33 entregas más, es decir, más de un día de trabajo", indicó.

Granara contó que mediante encuestas a los repartidores conocieron que trabajan entre ocho y doce horas diarias. "Estos 454 pedidos son necesarios para superar la línea de la pobreza nada más, es decir, la alimentación y alguna cosa más. Hay que sumar otros gastos, porque ellos se pagan sus materiales de trabajo, entonces, hay que sumar los tanques de nafta, el monotributo, el celular, el alquiler. Lo mismo sucede si tiene que criar un bebé, por ejemplo, ahí le suma la canasta de crianza. El número va creciendo cada vez más", explicó.

Cómo se establece el pago por pedido Según Granara, las empresas que dominan el rubro "lo que hacen para componer su tarifa es tomar los kilómetros, el día que tiene que ver con la demanda, el horario y las condiciones climáticas". Es decir que un día de lluvia probablemente los repartidores reciban pagos más altos. Según estimó la Fundación, el pago promedio por pedido es de $3.032. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Encuentro (@fundacionencuentroar) Escuchá la entrevista completa: Embed