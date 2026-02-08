Comparación de salarios: cuántos kilos de carne compra un sueldo en Argentina y EE.UU.

Costo de la carne: El bife como termómetro del poder adquisitivo entre Argentina y EE.UU.

Un relevamiento de precios y salarios comparó el poder de compra de carne entre Argentina y Estados Unidos y reveló una brecha significativa. Aunque el bife de chorizo es más barato en el país, un trabajador estadounidense puede adquirir 35 kilos más por mes que un asalariado argentino promedio.

El bife de chorizo, un clásico de la mesa argentina, se convirtió en un termómetro del poder adquisitivo . Un relevamiento de precios y salarios expuso la brecha entre Argentina y Estados Unidos y mostró que, aunque el corte es más barato en las góndolas locales, el ingreso promedio norteamericano permite acceder a una mayor cantidad de carne.

Minería, dólar y shopping El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Fue destruida Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

En el mercado estadounidense, el corte equivalente, el New York Strip Steak , cotiza a u$s 39,62 por kilo en su versión “Choice Angus”. Según datos de la Administración del Seguro Social , el salario anual medio es de u$s 62.192 , lo que equivale a unos u$s 5.182 mensuales . Con ese ingreso, un trabajador puede comprar 130,7 kilos de bife de chorizo al mes .

En contraste, en Argentina el mismo corte se comercializa en cadenas de supermercados a $18.799 por kilo , según precios de referencia. De acuerdo con un relevamiento de la consultora CETA , el sueldo promedio bruto del sector privado se ubica en $1.798.332 mensuales , lo que permite adquirir 95,6 kilos de carne . La comparación indica que un asalariado estadounidense puede llevar a su mesa unos 35 kilos más de carne premium por mes que un trabajador argentino.

Exportaciones, demanda global y presión sobre los precios

El análisis también reavivó el debate sobre el impacto del comercio exterior en el mercado interno. En el mercado de Cañuelas, informa iProfesional, el precio del novillito alcanzó los $5.000 por kilo vivo, con subas del 42% respecto de octubre y del 25% frente a diciembre, en un contexto de mayor demanda estacional. En las carnicerías, los precios aumentaron 4,1% en las últimas cuatro semanas, según la consultora LCG.

El consumo local de carne mostró una recuperación y cerró el último año con 116,4 kilos per cápita, de los cuales 49,9 kilos corresponden a carne vacuna. Sin embargo, especialistas advierten sobre una escasez de novillos y reducción del rodeo, mientras crece la demanda internacional, especialmente desde Estados Unidos, un mercado que paga precios más altos por calidad.

carniceria, carnes.jpg Informes del USDA anticipan una caída en la producción global, lo que podría ser una gran oportunidad para las exportaciones argentinas.

En el sector frigorífico señalan que el aumento de exportaciones representa una oportunidad histórica, aunque reconocen que la recomposición del stock ganadero podría implicar hasta dos años de precios elevados. En paralelo, informes del USDA anticipan una caída en la producción global, lo que podría abrir espacio para que Argentina aumente sus exportaciones y genere mayores ingresos en dólares.

Así, mientras el país refuerza su presencia en el mercado internacional, el bife de chorizo sigue funcionando como un indicador concreto de la distancia entre salarios, precios e ingreso real en ambos países.