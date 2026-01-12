Un 2025 complejo para la construcción: qué pasó en la provincia de Mendoza y cómo proyectan el 2026

Los números de la construcción en 2025 mostraron una recuperación acumulada entre enero y noviembre , aunque los indicadores siguen siendo insuficientes para hablar de una reactivación sólida . Además, desde el sector advierten que los datos requieren lecturas regionales , ya que la realidad no es homogénea en todo el país.

En ese marco, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) , delegación de la provincia de Mendoza, Martín Sanchís , señaló que la actividad mostró una mejora respecto de 2024, aunque aclaró que el escenario general continúa siendo complejo .

Según los últimos datos difundidos por el INDEC , la construcción cayó 4,1% mensual en noviembre , mientras que el acumulado entre enero y noviembre cerró con un crecimiento moderado del 6,6%. Para Sanchís, esa mejora debe analizarse con cautela.

Aunque hubo una recuperación moderada, el 2025 fue un año difícil para el sector.

“El 2025 levantó respecto al 2024 porque el 2024 fue muy bajo, fue un piso. Veníamos de un ajuste muy fuerte a principios de ese año y eso explica que los índices hoy den positivos. Pero la realidad es que 2025 también fue un año complicado para el sector”, explicó.

Tres realidades distintas

Desde la mirada del presidente de la CAC Mendoza, la dinámica del sector puede dividirse en tres grandes bloques. En el plano nacional señaló: “La obra pública nacional está prácticamente paralizada. La inversión a nivel nacional es muy baja, casi nula, y eso incide mucho en los números generales”.

En cuanto al sector privado, reconoció que durante 2025 aparecieron algunos signos incipientes, aunque insuficientes para motorizar una recuperación sostenida. “Empezó a traccionar de a poquito, pero también estuvo bastante parado”, resumió.

La principal diferencia, según explicó, se dio en el plano provincial. “La obra pública de la Provincia sí empezó a moverse, sobre todo a partir de mitad de año, cuando se intensificaron las licitaciones”, indicó.

Mendoza, impulsada por la licitación de obras públicas

Sanchís subrayó que el impacto de las licitaciones no es inmediato: “Entre que se arman los proyectos, se licitan, se evalúan las ofertas, se adjudican y arrancan las obras, hay todo un proceso paulatino”, detalló.

Por ese motivo, anticipó que gran parte de ese movimiento comenzará a verse este año. “Creo que 2026 en Mendoza se va a notar, porque se ha licitado bastante. No alcanza para compensar todo lo que falta de la obra pública nacional o de la inversión privada, pero el escenario debería ser mejor que el de 2025”, afirmó.

construcción1 Las licitaciones provinciales comenzaron a darle impulso a la obra pública en Mendoza.

Empleo: caída nacional y recuperación parcial en la provincia

El freno en la actividad también tuvo impacto en el empleo. A nivel nacional, la construcción todavía no logró recomponer los puestos de trabajo perdidos tras el ajuste. “Llegamos a tener alrededor de 450.000 puestos y hoy estamos en unos 358.000. Hay entre 90.000 y 100.000 puestos menos y eso está prácticamente estancado desde hace un año”, precisó Sanchís.

En Mendoza, en cambio, la situación muestra una leve mejora:

En 2023 llegamos a tener unos 14.100 puestos. El último dato marca alrededor de 13.500. Todavía estamos por debajo, pero la provincia ha recuperado bastante en el último año. En 2023 llegamos a tener unos 14.100 puestos. El último dato marca alrededor de 13.500. Todavía estamos por debajo, pero la provincia ha recuperado bastante en el último año.

Un contexto que sigue siendo frágil

Si bien el contexto es mixto y muestra señales que deben seguirse mes a mes, desde la CAC Mendoza sostienen que el escenario local permite algo más de optimismo, impulsado principalmente por la obra pública provincial, aunque sin un repunte fuerte a nivel nacional.