Isidora Ayala representará a Malargüe en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

Malargüe dirá presente este fin de semana en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor , que se desarrollará en Tupungato , con la participación de su Reina Departamental de Adultos Mayores, Isidora Estela Ayala, quien representará al departamento en un evento que realza también el espíritu vendimial 2026 .

La delegación malargüina viajará al Valle de Uco para ser parte de esta celebración que reunirá a representantes de distintos departamentos de Mendoza . En ese marco, Isidora Estela Ayala será la encargada de portar la banda y la corona departamental, llevando consigo la identidad, la historia y los valores de la comunidad sureña.

Antes de partir rumbo a Tupungato, la soberana dialogó con SITIO ANDINO y expresó su entusiasmo por la experiencia que está a punto de vivir. “ Lo hago con mucha expectativa”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de compartir este espacio con otros adultos mayores de la provincia y de representar a Malargüe en un acontecimiento de gran significado cultural y social .

En ese sentido, Isidora Ayala también aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento recibido a nivel local. En diálogo con este medio, expresó su reconocimiento a la Dirección de Desarrollo Social de Malargüe y a cada integrante del Consejo Departamental de Adultos Mayores , remarcando “el constante apoyo” brindado para poder concretar su participación en esta instancia provincial.

Celebración en Tupungato

La Fiesta Provincial del Adulto Mayor dará inicio este domingo a las 19.30 horas en el Teatro Griego, ubicado en el Camping Municipal de Tupungato. El evento llevará por nombre “Memoria de mis 90 años”, una propuesta que busca poner en valor la trayectoria, las vivencias y el aporte de las personas mayores a la construcción social y cultural de Mendoza.

Esta celebración se encuentra, además, encuadrada dentro de las actividades oficiales vinculadas a la Vendimia Nacional 2026, lo que refuerza su relevancia en el calendario cultural de la provincia. Durante la velada, el público asistente tendrá la posibilidad de votar a las candidatas departamentales.

El momento central de la noche será la elección y coronación de la Reina Provincial de los Adultos Mayores, instancia en la que Isidora Estela Ayala representará a Malargüe con orgullo, reafirmando el compromiso del departamento con la inclusión, la memoria colectiva y el reconocimiento a quienes han sido protagonistas de su historia.