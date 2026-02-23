Farmacias del Plata inauguró una nueva sucursal en Rodríguez Peña









Farmacias del Plata anuncia la apertura de una nueva sucursal en Rodríguez Peña, ubicada en Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2, consolidando su crecimiento y alcanzando, con esta inauguración, las 27 sucursales.

La inauguración se realizó el 20 de febrero a partir de las 10:30 h, en una jornada pensada para celebrar junto a la comunidad, con sorteos, sorpresas, música en vivo, regalos por compra y distintas propuestas especiales para quienes se acercaron a conocer el nuevo espacio.

imagenes farmacias del plata RP 2 Farmacias del Plata anuncia la apertura de una nueva sucursal La farmacia líder continúa su expansión La nueva farmacia abre sus puertas en un espacio renovado, más amplio y cómodo, pensado para mejorar la experiencia de atención y acompañar a la comunidad con los servicios y beneficios de siempre. Esta apertura forma parte del proceso de expansión de Farmacias del Plata, que continúa fortaleciendo su presencia en la zona y reafirmando su compromiso con una atención cercana, profesional y accesible. “El objetivo es seguir estando cerca de las personas, en espacios que nos permitan atender mejor y acompañar su bienestar”, destacaron desde la empresa.

Farmacias del Plata invita a la comunidad a visitar la nueva sucursal de Rodríguez Peña, donde continuará brindando atención farmacéutica, productos bienestar y asesoramiento profesional.

Dirección: Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2

Compartí la nota:







