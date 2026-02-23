23 de febrero de 2026
Expansión comercial

Farmacias del Plata inauguró una nueva sucursal en Rodríguez Peña

La empresa alcanzó las 27 sucursales con su apertura en el Service Mall. La nueva farmacia ofrece un espacio amplio y atención profesional para toda la zona.

Farmacias del Plata anuncia la apertura de una nueva sucursal en Rodríguez Peña, ubicada en Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2, consolidando su crecimiento y alcanzando, con esta inauguración, las 27 sucursales.

La inauguración se realizó el 20 de febrero a partir de las 10:30 h, en una jornada pensada para celebrar junto a la comunidad, con sorteos, sorpresas, música en vivo, regalos por compra y distintas propuestas especiales para quienes se acercaron a conocer el nuevo espacio.

La farmacia líder continúa su expansión

La nueva farmacia abre sus puertas en un espacio renovado, más amplio y cómodo, pensado para mejorar la experiencia de atención y acompañar a la comunidad con los servicios y beneficios de siempre. Esta apertura forma parte del proceso de expansión de Farmacias del Plata, que continúa fortaleciendo su presencia en la zona y reafirmando su compromiso con una atención cercana, profesional y accesible. “El objetivo es seguir estando cerca de las personas, en espacios que nos permitan atender mejor y acompañar su bienestar”, destacaron desde la empresa.

Farmacias del Plata invita a la comunidad a visitar la nueva sucursal de Rodríguez Peña, donde continuará brindando atención farmacéutica, productos bienestar y asesoramiento profesional.

Dirección: Service Mall – Carril Rodríguez Peña 2121, Locales 1 y 2

