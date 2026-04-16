¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Voz el 16 de abril? Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Como cada año, el 16 de abril invita al mundo a reflexionar sobre la importancia del Día Mundial de la Voz. Se trata de una efeméride que promueve el cuidado de la salud vocal, tanto para prevenir enfermedades como para destacar su rol fundamental en la comunicación.

16 de abril: significado y por qué se celebra el Día Mundial de la Voz La fecha tiene su origen en Brasil, en 1999, como una iniciativa impulsada por médicos, logopedas y profesores de canto que integraban la Sociedad Brasileña de Laringología y Voz (SBLV). Con el tiempo, otros países como Portugal y Argentina se sumaron a la propuesta, hasta que en 2002 la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello reconoció oficialmente la efeméride.

image.png Cantar, hablar y reír: así se recuerda el Día Mundial de la Voz. Foto: Archivo Desde 2018, más de 50 países han participado con alrededor de 600 actividades en el marco de esta jornada anual, cuyo objetivo es generar conciencia sobre el cuidado de la voz y fomentar la consulta temprana para prevenir problemas de salud.

Más allá de la conmemoración, se trata de un llamado global a valorar el aparato fonador y los órganos respiratorios que hacen posible la comunicación cotidiana, tanto en el ámbito laboral como educativo.

En este contexto, también adquieren relevancia las disciplinas que estudian y trabajan con la voz, entre ellas la medicina, la logopedia, la música, la física, la psicología, la fonética, el arte y la biología. Fuente: Facultad de Ciencias Médicas UNC.

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