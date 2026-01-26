26 de enero de 2026
Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Farmacias Del Plata recibe planes especiales de OSEP, facilita tratamientos con acceso simple a medicamentos y atención personalizada las 24 horas.

Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Por Sitio Andino Sociedad

Con el objetivo de seguir acompañando a la comunidad y facilitar el acceso a la salud, Farmacias Del Plata refuerza su compromiso recibiendo Planes Especiales de OSEP, brindando a sus afiliados más oportunidades para continuar sus tratamientos y acceder a sus medicamentos de manera simple y cercana.

Acceso a tratamientos de OSEP en farmacias

Este diferencial permite que muchas personas puedan encontrar en la red una respuesta concreta a sus necesidades de salud, con asesoramiento farmacéutico personalizado, acompañamiento profesional y una atención pensada para cada situación particular.

La propuesta se apoya en una red sólida y accesible: 7 sucursales con atención las 24 horas, donde los afiliados pueden ser atendidos en cualquier momento del día, y Del Plata Express, el servicio de venta telefónica con atención 24 hs, que facilita la gestión de pedidos y suma mayor frecuencia de envíos, acercando los medicamentos directamente al hogar.

FARMACIAS DEL PLATA JIRAFA 1
Farmacia Del Plata | Con el objetivo de seguir acompañando a la comunidad

Farmacia Del Plata | Con el objetivo de seguir acompañando a la comunidad

Farmacias Del Plata y OSEP: más opciones para continuar tratamientos

Desde Farmacias del Plata destacaron la importancia de generar soluciones reales para sus clientes:

“Sabemos lo importante que es poder continuar un tratamiento sin trabas. Por eso trabajamos para ofrecer alternativas que acompañen y faciliten el acceso a la salud.”

Así, Farmacias del Plata se posiciona como una red que acompaña a las personas, las escucha y les brinda soluciones para que puedan cuidar su salud con mayor tranquilidad.

