Farmacias Del Plata amplía el acceso a tratamientos a través de Planes Especiales de OSEP

Con el objetivo de seguir acompañando a la comunidad y facilitar el acceso a la salud, Farmacias Del Plata refuerza su compromiso recibiendo Planes Especiales de OSEP , brindando a sus afiliados más oportunidades para continuar sus tratamientos y acceder a sus medicamentos de manera simple y cercana.

Este diferencial permite que muchas personas puedan encontrar en la red una respuesta concreta a sus necesidades de salud, con asesoramiento farmacéutico personalizado , acompañamiento profesional y una atención pensada para cada situación particular.

La propuesta se apoya en una red sólida y accesible: 7 sucursales con atención las 24 horas , donde los afiliados pueden ser atendidos en cualquier momento del día, y Del Plata Express , el servicio de venta telefónica con atención 24 hs , que facilita la gestión de pedidos y suma mayor frecuencia de envíos , acercando los medicamentos directamente al hogar.

Desde Farmacias del Plata destacaron la importancia de generar soluciones reales para sus clientes:

“Sabemos lo importante que es poder continuar un tratamiento sin trabas. Por eso trabajamos para ofrecer alternativas que acompañen y faciliten el acceso a la salud.”

Así, Farmacias del Plata se posiciona como una red que acompaña a las personas, las escucha y les brinda soluciones para que puedan cuidar su salud con mayor tranquilidad.