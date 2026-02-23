Se adelanta la vacunación contra la gripe en todo el país: cuándo arranca en Mendoza.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un cambio de estrategia para este 2026: la campaña de vacunación contra la gripe se adelanta a marzo . El objetivo es "ganarle" al invierno y asegurar que la población más vulnerable tenga los anticuerpos necesarios antes de que el virus de la Influenza -especialmente la cepa H3N2- comience a circular masivamente.

Con el inicio de la distribución federal, Mendoza se prepara para recibir su cupo de dosis en las próximas horas. Según la planificación oficial, la aplicación efectiva en los centros de salud y vacunatorios de la provincia comenzará durante los primeros días de marzo .

Vacunación contra la gripe: en mendoza comenzará el 2 de marzo.

El propio ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero , confirmó en su cuenta personal "X" que el inicio de la campaña en Mendoza arrancará el próximo 2 de marzo, un pedido que la provincia venía realizando a Nación desde diciembre pasado, con la única finalidad de prevenir el avance de la cepa.

"Hemos participado en la primera reunión del Congreso Federal de Salud (COFESA 2026), donde habíamos planteado a finales del 2025 y en esta primer reunión del año, la necesidad de adelantar la vacunación gripal por la circulación en el hemisferio norte de la nueva variante H3N2 subclado K", expresó el funcionario.

Luego, anticipó: "Coordinamos los puntos clave y transmitimos una buena noticia para los mendocinos. Esta semana redimiremos la vacuna e iniciaremos la campaña el próximo lunes 2 de marzo".

En un primer momento, la prioridad absoluta la tendrán el personal de salud y los grupos de riesgo, quienes podrán acceder a la vacuna de manera gratuita.

Las dosis se aplicarán en centros de salud y vacunatorios de toda la provincia.

Por qué el apuro: la amenaza de la cepa H3N2

La vigilancia epidemiológica mundial encendió las alarmas tras el crudo invierno en el hemisferio norte. La variante Influenza (H3N2) demostró ser altamente transmisible.

"La planificación anticipada permite que la población objetivo pueda recibirla antes del pico de circulación viral", señalaron desde Nación, enfatizando que la vacuna es la herramienta más segura y eficaz para evitar internaciones.

¿Quiénes deben vacunarse?

El operativo en Mendoza estará segmentado para los siguientes grupos:

Niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis si es la primera vez).

Adultos mayores de 65 años.

Personas gestantes (en cualquier trimestre del embarazo).

Personal de salud.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencia), quienes deberán presentar orden médica o documentación que acredite su condición.



Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Cuándo comienza oficialmente la vacunación en Mendoza?

De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, tras el anuncio nacional, se espera que las jurisdicciones, incluida Mendoza, comiencen con la aplicación en los vacunatorios durante los primeros días de marzo, una vez completada la logística de recepción de dosis. En la provincia, la fecha de inicio de la campaña está prevista para el 2 de marzo.

¿Es necesario sacar turno para vacunarse contra la gripe?

Cada jurisdicción organizará la aplicación de forma independiente. Se recomienda a los mendocinos estar atentos a los canales oficiales del Ministerio de Salud provincial, donde se comunicarán los cronogramas específicos y la lista de centros de salud habilitados.

Qué protección ofrece la vacuna frente a la situación en Europa

La vacuna disponible este año está diseñada para combatir la cepa H3N2, la cual tuvo una expansión muy fuerte en el invierno europeo. Al adelantarse a marzo, se busca que los argentinos generen inmunidad antes de que se produzca el pico de circulación viral en el país.