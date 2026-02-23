23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Prevención

Se adelanta la vacunación contra la gripe en todo el país: cuándo arranca en Mendoza

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que adelantan la vacunación en todo el país. Las dosis ya comenzaron a repartirse en las diferentes provincias.

Se adelanta la vacunación contra la gripe en todo el país: cuándo arranca en Mendoza.

Se adelanta la vacunación contra la gripe en todo el país: cuándo arranca en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un cambio de estrategia para este 2026: la campaña de vacunación contra la gripe se adelanta a marzo. El objetivo es "ganarle" al invierno y asegurar que la población más vulnerable tenga los anticuerpos necesarios antes de que el virus de la Influenza -especialmente la cepa H3N2- comience a circular masivamente.

Semana de Vacunación en las Américas, vacunacion, vacunas, gripe, antigripal, covid.jpg
Vacunación contra la gripe: en mendoza comenzará el 2 de marzo.

Vacunación contra la gripe: en mendoza comenzará el 2 de marzo.

Vacunación contra la gripe: operativo en Mendoza

Con el inicio de la distribución federal, Mendoza se prepara para recibir su cupo de dosis en las próximas horas. Según la planificación oficial, la aplicación efectiva en los centros de salud y vacunatorios de la provincia comenzará durante los primeros días de marzo.

Lee además
Es importante mantener las dosis al día, ya que es una de las mejores medidas de prevención
Atención

Piden actualizar el calendario de vacunación antes del inicio de clases: quiénes deben vacunarse
Nuevas plataformas combinan tragamonedas y misiones
juegos online

Nuevas plataformas combinan tragamonedas y misiones

"Hemos participado en la primera reunión del Congreso Federal de Salud (COFESA 2026), donde habíamos planteado a finales del 2025 y en esta primer reunión del año, la necesidad de adelantar la vacunación gripal por la circulación en el hemisferio norte de la nueva variante H3N2 subclado K", expresó el funcionario.

Luego, anticipó: "Coordinamos los puntos clave y transmitimos una buena noticia para los mendocinos. Esta semana redimiremos la vacuna e iniciaremos la campaña el próximo lunes 2 de marzo".

Embed

En un primer momento, la prioridad absoluta la tendrán el personal de salud y los grupos de riesgo, quienes podrán acceder a la vacuna de manera gratuita.

10 de junio, vacunatorio central, vacunas, vacunacion, enfermedades respiratorias, adultos, abuelos, adultos mayores.jpg
Las dosis se aplicarán en centros de salud y vacunatorios de toda la provincia.

Las dosis se aplicarán en centros de salud y vacunatorios de toda la provincia.

Por qué el apuro: la amenaza de la cepa H3N2

La vigilancia epidemiológica mundial encendió las alarmas tras el crudo invierno en el hemisferio norte. La variante Influenza (H3N2) demostró ser altamente transmisible.

"La planificación anticipada permite que la población objetivo pueda recibirla antes del pico de circulación viral", señalaron desde Nación, enfatizando que la vacuna es la herramienta más segura y eficaz para evitar internaciones.

Embed

¿Quiénes deben vacunarse?

El operativo en Mendoza estará segmentado para los siguientes grupos:

  • Niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis si es la primera vez).

  • Adultos mayores de 65 años.

  • Personas gestantes (en cualquier trimestre del embarazo).

  • Personal de salud.

  • Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencia), quienes deberán presentar orden médica o documentación que acredite su condición.

02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, vacunatorio, calendario vacunación, vacunas, salud

Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Cuándo comienza oficialmente la vacunación en Mendoza?

De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, tras el anuncio nacional, se espera que las jurisdicciones, incluida Mendoza, comiencen con la aplicación en los vacunatorios durante los primeros días de marzo, una vez completada la logística de recepción de dosis. En la provincia, la fecha de inicio de la campaña está prevista para el 2 de marzo.

¿Es necesario sacar turno para vacunarse contra la gripe?

Cada jurisdicción organizará la aplicación de forma independiente. Se recomienda a los mendocinos estar atentos a los canales oficiales del Ministerio de Salud provincial, donde se comunicarán los cronogramas específicos y la lista de centros de salud habilitados.

Qué protección ofrece la vacuna frente a la situación en Europa

La vacuna disponible este año está diseñada para combatir la cepa H3N2, la cual tuvo una expansión muy fuerte en el invierno europeo. Al adelantarse a marzo, se busca que los argentinos generen inmunidad antes de que se produzca el pico de circulación viral en el país.

Temas
Seguí leyendo

La UNCuyo otorgará el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat en una visita histórica a Mendoza

Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas

Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael

¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 23 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026.
Celebración

Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes