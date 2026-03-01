1 de marzo de 2026
Sitio Andino
nuevo ciclo

Chacho Coudet asume en River: cuándo debutará, cómo será su contrato y quién lo acompaña

Eduardo Coudet inicia un nuevo ciclo en River Plate tras la salida de Gallardo. Mirá todas las novedades.

Coudet comienza su etapa como DT de River Plate tras cerrar su salida del Alavés.

Por Sitio Andino Deportes

El ciclo de Marcelo Gallardo llegó a su fin y Eduardo Coudet fue confirmado como el nuevo director técnico de River Plate. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo cerró el acuerdo para que el “Chacho” tome el mando del plantel profesional en los próximos días.

El entrenador de 51 años dirigió su último partido en el Deportivo Alavés, en la derrota 2-0 ante Levante UD por La Liga, y ya prepara su regreso a Núñez.

El DT viajará a Buenos Aires el próximo miércoles para formalizar su vínculo y comenzar oficialmente su segundo ciclo en el club, esta vez como entrenador, luego de haber tenido dos etapas como futbolista.

Quiénes integrarán el cuerpo técnico

El nuevo cuerpo técnico estará conformado por:

  • Patricio Graff (ayudante de campo)

  • Carlos Fernández (ayudante de campo)

  • Octavio Manera (preparador físico)

  • Guido Cretari (preparador físico)

La continuidad de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros quedará sujeta a la evaluación del nuevo DT.

Cuándo podría debutar Coudet en River

Mientras se concreta su llegada, el equipo será dirigido interinamente por Marcelo Escudero en el partido ante Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

El debut oficial de Coudet dependerá de la situación del calendario:

  • Si se levanta el paro, podría estrenarse ante Atlético Tucumán en el Monumental.

  • Si la medida continúa, su presentación sería el 11 de marzo como visitante ante Huracán por la décima fecha.

¿Cuándo debutaría Chacho Coudet como DT de River?

Eduardo Coudet podría debutar como entrenador de River en la próxima fecha del Torneo Apertura 2026 ante Atlético Tucumán en el Monumental. Si continúa el paro del torneo, su estreno sería el 11 de marzo como visitante frente a Huracán.

