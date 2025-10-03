3 de octubre de 2025
Sitio Andino
Plan de obra pública

Pese a la crisis, San Rafael sostiene un fuerte plan de pavimentación en la ciudad y distritos

El Municipio de San Rafael recupera carpetas deterioradas en Pueblo Diamante y planifica pavimentación en barrios que aún no tienen calles asfaltadas.

Asfalto en Pueblo Diamante de San Rafael.

Pese a las vicisitudes económicas y la caída de la recaudación, el Municipio de San Rafael mantiene un intenso plan de obra pública a lo largo y ancho del departamento. En este marco, el Intendente Omar Félix supervisó los trabajos que se están efectuando en materia de asfalto en Pueblo Diamante.

Por estas horas se asfalta la calle Pichincha desde Mitre a Alberdi. Anteriormente, se trabajó sobre Fray Luis Beltrán, Maza, Reconquista y Balcarce. Próximamente, se avanzará sobre Pringles y Bolívar. Los trabajos se realizan en el perímetro comprendido entre las calles Espínola, Mitre, Bolívar y Alberdi.

Plan de asfalto en San Rafael

Se trata de calles que ya se encontraban asfaltadas aunque la capa de rodamiento cumplió su vida útil, por lo que se realiza un bacheo extendido y la colocación de la nueva carpeta.

“Seguimos avanzando con el plan de asfalto en el departamento, mejorando carpetas antiguas que presentan un deterioro significativo, tanto en Ciudad como en distritos”, expresó el Intendente Omar Félix, quien adelantó que “también proyectamos trabajar sobre barrios que no tienen pavimento”.

De cara a lo que se viene, es importante remarcar que se plantea la recuperación completa de la calle Ignacio Sueta desde Mitre a Alberdi y también la pavimentación de la circunvalación Rawson en Villa Laredo.

