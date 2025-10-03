3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrevista

Crisis del turismo en San Rafael: crece la venta de complejos de cabañas

El corredor inmobiliario de San Rafael, Jorge Altamirano, explicó cuál es la situación del turismo. Escuchá la nota de Aconcagua Radio.

Crisis del turismo en San Rafael: crece la venta de complejos de cabañas

Crisis del turismo en San Rafael: crece la venta de complejos de cabañas

San Rafael Turismo
 Por Aconcagua Radio

La crisis en el sector turístico de San Rafael es tema de conversación entre residentes y emprendedores. Emir Félix, candidato del Justicialismo, afirmó que el sector está en una situación alarmante, con muchos complejos destinados al turismo en venta y un mercado golpeado por falta de demanda. En comunicación con Aconcagua Radio 90.1, el corredor inmobiliario Jorge Altamirano brindó detalles.

El también Vicepresidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza, ofreció un análisis sobre la situación actual del mercado. Altamirano destacó que el número de propiedades turísticas en venta ha aumentado considerablemente: "Hemos notado que muchas propiedades afectadas a turismo hoy han migrado a la venta, lo que ha sumado a un gran número de propiedades de particulares disponibles en el mercado".

Lee además
La K´onga animará en San Rafael la Fiesta del Turismo y el Vino. video
Edición Aniversario

San Rafael vivirá la 40° Fiesta del Turismo y el Vino con música, gastronomía y bodegas
Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: La apertura del sector oeste será en marzo del 2026.
Remodelación integral

Gastón Labari, gerente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza: "La apertura del sector oeste será en marzo del 2026"

Este aumento en la oferta ha creado un ambiente donde los valores tienden a bajar. También señaló que los compradores pueden encontrar propiedades bien equipadas a precios atractivos. "En la actualidad, se pueden conseguir propiedades que habitualmente oscilan en 350 mil dólares por 300 mil dólares, lo que hace que sea un momento interesante para invertir en el sector".

El corredor inmobiliario dijo que lo que más se ofrece para la venta son complejos turísticos de 3 a 6 cabañas, que suelen tener quincho, piscina y predios equipados.

Embed

El turismo de San Rafael en crisis

No obstante, el panorama del turismo en San Rafael no se limita a las propiedades en venta. Altamirano también advirtió sobre el impacto de la competencia en el sector de alquileres. "La sobreoferta de propiedades también se ha trasladado al mercado de alquiler permanente, donde se ofrecen casas con precios muy competitivos", lo que ha hecho que la demanda para alquileres turísticos haya disminuido.

La percepción de que los precios son altos en la provincia está afectando al turismo. "Muchos turistas nos dicen que Mendoza es cara", comentó Altamirano, enfatizando que es un problema que requiere atención. Comparativamente, destinos como Salta ofrecen tarifas de alojamiento más accesibles.

A pesar de los desafíos actuales, Altamirano sugiere que hay oportunidades para la inversión en el sector. "A largo plazo, el ladrillo sigue siendo una opción segura para invertir en Argentina", argumentó, y anticipa que la normalización del turismo podría eventualmente recuperar la vitalidad del sector.

La situación actual del turismo en San Rafael refleja una encrucijada que afecta tanto a los inversores como a los prestadores de servicios, planteando interrogantes sobre el futuro de la industria en la región.

Escuchá la entrevista completa a Jorge Altamirano, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Mendoza mostró su corazón citadino en la Feria Internacional de Turismo

Esto no es el Caribe, pero este precioso destino en Mendoza te hará sentir como si lo fuera

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Luján de Cuyo se consolida como referente internacional con su Ruta de los Destilados

San Rafael se luce en la Feria Internacional de Turismo con actividades y sabores regionales

Escapadas y hospedajes: cuánto cuestan los alquileres de cabañas en los departamentos de Mendoza

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

LO QUE SE LEE AHORA
Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: Dará solución a la congestión del tránsito vehicular en el Gran Mendoza.
Habilitaron la ruta

Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: "Dará solución a la congestión del tránsito vehicular"

Las Más Leídas

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso
Tránsito habilitado

Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

Por Luis Calizaya
La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe. video
Entrevista

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Por Claudio Altamirano