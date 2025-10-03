Crisis del turismo en San Rafael: crece la venta de complejos de cabañas

La crisis en el sector turístico de San Rafael es tema de conversación entre residentes y emprendedores. Emir Félix, candidato del Justicialismo , afirmó que el sector está en una situación alarmante, con muchos complejos destinados al turismo en venta y un mercado golpeado por falta de demanda. En comunicación con Aconcagua Radio 90.1 , el corredor inmobiliario Jorge Altamirano brindó detalles.

El también Vicepresidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza , ofreció un análisis sobre la situación actual del mercado. Altamirano destacó que el número de propiedades turísticas en venta ha aumentado considerablemente: "Hemos notado que muchas propiedades afectadas a turismo hoy han migrado a la venta, lo que ha sumado a un gran número de propiedades de particulares disponibles en el mercado".

Este aumento en la oferta ha creado un ambiente donde los valores tienden a bajar. También señaló que los compradores pueden encontrar propiedades bien equipadas a precios atractivos . "En la actualidad, se pueden conseguir propiedades que habitualmente oscilan en 350 mil dólares por 300 mil dólares, lo que hace que sea un momento interesante para invertir en el sector".

El corredor inmobiliario dijo que lo que más se ofrece para la venta son complejos turísticos de 3 a 6 cabañas, que suelen tener quincho, piscina y predios equipados.

Jorge Altamirano, corredor inmobiliario de San Rafael y Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza.



“Mendoza es cara. Una noche de alojamiento en una cabaña está a 100 dólares por día"



El turismo de San Rafael en crisis

No obstante, el panorama del turismo en San Rafael no se limita a las propiedades en venta. Altamirano también advirtió sobre el impacto de la competencia en el sector de alquileres. "La sobreoferta de propiedades también se ha trasladado al mercado de alquiler permanente, donde se ofrecen casas con precios muy competitivos", lo que ha hecho que la demanda para alquileres turísticos haya disminuido.

La percepción de que los precios son altos en la provincia está afectando al turismo. "Muchos turistas nos dicen que Mendoza es cara", comentó Altamirano, enfatizando que es un problema que requiere atención. Comparativamente, destinos como Salta ofrecen tarifas de alojamiento más accesibles.

A pesar de los desafíos actuales, Altamirano sugiere que hay oportunidades para la inversión en el sector. "A largo plazo, el ladrillo sigue siendo una opción segura para invertir en Argentina", argumentó, y anticipa que la normalización del turismo podría eventualmente recuperar la vitalidad del sector.

La situación actual del turismo en San Rafael refleja una encrucijada que afecta tanto a los inversores como a los prestadores de servicios, planteando interrogantes sobre el futuro de la industria en la región.

