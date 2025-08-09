La atropelló una moto cuando cruzaba la calle en Guaymallén y sufrió heridas importantes

Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 20, una mujer resultó herida tras protagonizar un importante accidente vial. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Costanera y Cornelio Saavedra, en Guaymallén.
Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando un joven de 20 años, identificado como A.N., circulaba de sur a norte por Costanera a bordo de una motocicleta Honda 150cc.
En ese momento, colisionó con una mujer de 55 años, identificada como P.C.M., quien cruzaba la calzada de oeste a este. El conductor declaró que el semáforo le dio luz verde y que, al avanzar, impactó con la peatona.
Al lugar acudió una ambulancia del servicio "A Tiempo", cuyo personal médico diagnosticó a la víctima con fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.
