Se salvó de milagro

La atropelló una moto cuando cruzaba la calle en Guaymallén y sufrió heridas importantes

El accidente vial tuvo lugar durante la tarde del viernes, en la intersección de las calles Costanera y Cornelio Saavedra, en Guaymallén. Qué dijo el conductor del vehículo.

Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén

Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 20, una mujer resultó herida tras protagonizar un importante accidente vial. El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Costanera y Cornelio Saavedra, en Guaymallén.

Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén

Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando un joven de 20 años, identificado como A.N., circulaba de sur a norte por Costanera a bordo de una motocicleta Honda 150cc.

Lee además
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
El Seat Córdoba que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 
internado en terapia intensiva

Joven está grave tras un terrible accidente vial en San Carlos

En ese momento, colisionó con una mujer de 55 años, identificada como P.C.M., quien cruzaba la calzada de oeste a este. El conductor declaró que el semáforo le dio luz verde y que, al avanzar, impactó con la peatona.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio "A Tiempo", cuyo personal médico diagnosticó a la víctima con fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Conductor ebrio causó un grave accidente vial en Guaymallén

Accidente en General Alvear: chocaron dos vehículos con una embarazada y dos niños a bordo

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Tres personas resultaron heridas en un accidente vial en General Alvear

Dos motociclistas están graves tras un terrible accidente vial en San Rafael

Tránsito colapsado a la altura de la destilería de Luján de Cuyo por un choque frontal

LO QUE SE LEE AHORA
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales