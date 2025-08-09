La atropelló una moto cuando cruzaba la calle en Guaymallén y sufrió heridas importantes

Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Una mujer resultó herida tras un importante accidente vial en Guaymallén Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando un joven de 20 años, identificado como A.N., circulaba de sur a norte por Costanera a bordo de una motocicleta Honda 150cc.

En ese momento, colisionó con una mujer de 55 años, identificada como P.C.M., quien cruzaba la calzada de oeste a este. El conductor declaró que el semáforo le dio luz verde y que, al avanzar, impactó con la peatona.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio "A Tiempo", cuyo personal médico diagnosticó a la víctima con fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.

