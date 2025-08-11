"Hepatitis, no puedo esperar": campaña de concientización y controles en General Alvear

Campaña para prevenir y detectar la hepatitis.

La bioquímica Daniela Fernández comentó al respecto, "actualmente se está llevando a cabo la campaña y la idea es continuarla en las diferentes áreas y distritos, donde ya vamos a comunicar las fechas, los pacientes vienen, se realizan la extracción en el laboratorio y las muestras se derivan al Hospital Central, una vez que tengamos los resultados nos ponemos en contacto con los pacientes, es muy importante que se sume toda la población a la campaña".

Por su parte, la concejal Mirtha Martínez agregó; "estamos dando inicio a esta campaña denominada "Hepatitis, no puedo esperar", esto surge a partir de un proyecto de mi autoría, que declara de interés social, sanitario y legislativo en el ámbito de General Alvear".

Campaña para prevenir y detectar la hepatitis Embed - ALERTA HEPATITIS: CAMPAÑA PARA PREVENIR Y DETECTAR