Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Ante un pronóstico de sequía extrema para 2026 y un verano marcado por altas temperaturas , Mendoza aplica serias multas por el mal uso del agua . Las sanciones incluyen riego indebido, lavado con manguera y conexiones clandestinas , con montos que pueden superar el millón de pesos.

Según Irrigación , el río Mendoza presentará niveles críticos, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un verano más caluroso de lo habitual, con mayor cantidad de días extremos y olas de calor más frecuentes. Todo esto ocurre bajo un contexto de ENSO Neutral , sin eventos climáticos que aporten mayores precipitaciones.

Obras hídricas Guaymallén: Marcos Calvente anunció un plan para ordenar y optimizar el agua en el este

Frente a este panorama, la provincia recordó que existen prohibiciones permanentes durante las 24 horas y durante los 365 días del año . Entre ellas se encuentran el riego de calles pavimentadas , el lavado de veredas y autos con manguera y el uso de conexiones clandestinas de agua potable o saneamiento. Estas infracciones tienen multas de $179.207,57 en la primera falta, $358.415 en la segunda y $716.830 en la tercera y subsiguientes.

En el período estival , del 1 de septiembre al 31 de marzo -período de mayor consumo-, también quedan restringidos el riego de jardines , el llenado de piletas , el riego de calles no pavimentadas y otros usos abusivos entre las 8 y 22 horas . Las sanciones por incumplir estos puntos van desde $89.603,78 en la primera infracción hasta $358.415,14 en la tercera.

Las multas que aplica Aguas Mendocinas por el mal uso o derroche del recurso hídrico.

Desde el 1 de septiembre y el 31 de marzo del año subsiguiente se restringe el uso del agua potable, mediante manguera, hidrolavadora y/o riego por aspersión para: riego de jardines y/o cultivos, de calles no pavimentadas y llenado de piletas; así como cualquier otro uso abusivo del agua potable por cualquier medio.

El uso de conexiones clandestinas tiene la multa más elevada: $1.098.274, además de la anulación, corte y retiro de la conexión.

Quienes no cumplan con la normativa podrán recibir multas aplicadas por personal identificado de AySAM, que registrará las infracciones mediante fotografías. Los usuarios disponen de cinco días hábiles para presentar su descargo, y en caso de disconformidad, pueden apelar ante la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento.

Aguas Mendocinas no realiza cobros a domicilio. Si alguien se presenta pidiendo dinero por multas o servicios, es una estafa. Todos los pagos deben hacerse en entidades habilitadas.