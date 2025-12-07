7 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Investigación

Hallazgo histórico del Conicet: encontraron plantas fósiles de 242 millones de años en Mendoza

En el departamento de Las Heras, un equipo de investigadores descubrió restos de plantas que pertenecen a un intervalo clave de la historia. De qué se trata.

Hallazgo histórico del Conicet: encontraron plantas fósiles de 242 millones de años en Las Heras

Hallazgo histórico del Conicet: encontraron plantas fósiles de 242 millones de años en Las Heras

El hallazgo del equipo de investigadores se realizó en la subcuenca Santa Clara, al norte de la provincia de Mendoza. Las plantas pertenecen al Anisiano, un intervalo del Triásico Medio, que abarca entre 247 y 242 millones de años, según publicó el Conicet.

"La formación geológica en la que fueron encontradas cuenta con una datación absoluta poco común para este período, lo que convierte al hallazgo en un aporte significativo, ya que las rocas del Triásico Medio con edades precisas son escasas tanto en Argentina como en otras regiones del mundo", explicó la institución.

Un hallazgo histórico para Mendoza y el mundo, de la mano del Conicet

Los restos de plantas fósiles fueron encontrados en la subcuenca Santa Clara, que está ubicada en la precordillera de Las Heras, en el límite de Mendoza y San Juan. Este espacio es parte de la Cuenca Cuyana, que alberga rocas del Triásico. Uno de los investigadores que se dedica a los restos fósiles de plantas que habitaron la Tierra, Tomás Pedernera, contó cuál fue su aporte en el descubrimiento.

"Me enfoco en las asociaciones de plantas del Triásico desde un punto de vista sistemático, taxonómico y paleoecológico; es decir, determinar qué especies vivían en ese período y cómo eran sus relaciones entre sí y con el ambiente", explicó el especialista del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCUYO-Gob. Mza).

“Los restos fósiles son patrimonio protegido por ley. Conocer la historia de la vida en la Tierra nos ayuda a comprender cómo fueron los procesos evolutivos” - Tomás Pedernera, investigador del Conicet.

Además, comentó que a partir de asociaciones fósiles de plantas se pueden reconstruir los paleoecosistemas. Sin embargo, también deben considerarse los restos de otros organismos y la evidencia geológica y sedimentológica.

“Hemos encontrado plantas de distintos grupos, tanto órganos vegetativos como reproductivos. Eran plantas comunes en el Triásico. Estudios previos de tipo palinológico -estudio de granos de polen y esporas- ya sugerían la presencia de vegetación en los márgenes de este paleolago”, indicó.

Ejemplares preservados en areniscas de grano fino.

Ejemplares preservados en areniscas de grano fino.

La importancia de la investigación

Otra de las científicas del IANIGLA, Cecilia Benavente, destacó el descubrimiento: "Este registro es muy importante porque todas estas rocas triásicas corresponden al piso Anisiano, un intervalo clave a nivel global. Casi no existen ecosistemas terrestres preservados de ese momento en el mundo con dataciones precisas”.

Benavente explicó cuáles eran las condiciones de la zona. "En Mendoza contamos con uno de los pocos registros anisianos de ecosistemas terrestres del hemisferio sur. Durante ese tiempo se propuso un evento climático de humedad muy elevada, comprobado solo en rocas del hemisferio norte", comentó.

A su vez, agregó: "Como aquí tenemos un ecosistema anisiano con restos de plantas, podemos evaluar si ese clima húmedo también ocurrió en el sur o si, por el contrario, no fue un evento global y las condiciones paleoclimáticas fueron distintas".

Con información del Conicet.

