El Club Atlético Independiente se quedó sin copas tras el título de Estudiantes de La Plata

El “Rojo” necesitaba en esta final, que su clásico rival, Racing Club , sea el que salga victorioso , pero tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la “Academia” cayó 5-4 en los penales.

Independiente, que luego de un arranque de Torneo Clausura totalmente desastroso pudo encaminar el rumbo en las últimas fechas para terminar undécimo en la tabla anual, no pudo terminar el año de la mejor manera y tendrá el próximo año solamente con torneos locales.