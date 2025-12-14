14 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El único grande que no viajará al exterior

El Club Atlético Independiente se quedó sin copas tras el título de Estudiantes de La Plata

El Club Atlético Independiente necesitaba un triunfo de Racing en la final, pero la derrota de la Academia selló su exclusión internacional para 2026.

image

El “Rojo” necesitaba en esta final, que su clásico rival, Racing Club, sea el que salga victorioso, pero tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la “Academia” cayó 5-4 en los penales.

Independiente, que luego de un arranque de Torneo Clausura totalmente desastroso pudo encaminar el rumbo en las últimas fechas para terminar undécimo en la tabla anual, no pudo terminar el año de la mejor manera y tendrá el próximo año solamente con torneos locales.

Los clasificados a las Copas del 2026 sin el Club Atlético Independiente

  • A Libertadores: Platense, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata.
  • A Sudamericana: River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
