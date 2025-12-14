El Club Atlético Independiente se quedó sin copas tras el título de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata salió campeón del Torneo Clausura y dejó al Club Atlético Independiente sin copas internacionales para el 2026.
14 de diciembre de 2025
El Club Atlético Independiente necesitaba un triunfo de Racing en la final, pero la derrota de la Academia selló su exclusión internacional para 2026.
El “Rojo” necesitaba en esta final, que su clásico rival, Racing Club, sea el que salga victorioso, pero tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la “Academia” cayó 5-4 en los penales.
Independiente, que luego de un arranque de Torneo Clausura totalmente desastroso pudo encaminar el rumbo en las últimas fechas para terminar undécimo en la tabla anual, no pudo terminar el año de la mejor manera y tendrá el próximo año solamente con torneos locales.