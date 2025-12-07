Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

Las producciones animadas viven un momento brillante con películas nuevas y frescas al cine y, al mismo tiempo, el streaming suma estrenos perfectos para disfrutar en casa . En este listado reunimos títulos para toda la familia , desde aventuras llenas de color hasta historias que emocionan y hacen reír por igual. Si buscás algo nuevo para ver con chicos y grandes , acá vas a encontrar varias joyitas.

La lista arranca en salas con el fenómeno de Wicked: Por siempre , estrenada el 20 de noviembre y aún en boca de todos por su mirada moderna sobre el musical de Broadway inspirado en El mago de Oz . Con Ariana Grande y Cynthia Erivo , la secuela sigue a Elphaba mientras enfrenta al régimen del Mago de Oz . Al mismo tiempo, Glinda asume un rol central en la Ciudad Esmeralda , lo que profundiza su distanciamiento. Todo ocurre en la antesala de la llegada de Dorothy , un momento clave que definirá el destino de Oz .

Filmografías Los directores de cine más innovadores de la última década

También en cartel se estrenó la esperada secuela Zootopia 2 ( 27 de noviembre ). La película retoma la reflexión social sobre la discriminación que hizo famosa a la primera entrega y trae una nueva misión para Judy y Nick , ahora miembros de la policía, que deberán investigar la aparición de un misterioso reptil que altera el orden de la gran ciudad.

Entre los estrenos próximos, el 11 de diciembre llegan a salas dos propuestas internacionales . Por un lado Norbert , una coproducción hispano-argentina sobre un espía torpe en una nación gris y burocrática que sueña con conquistar a su colorido y caótico vecino. Por otro, desde Japón llega 100 metros , un anime de Kenji Iwaisawa que sigue la rivalidad entre Togashi , un corredor prodigio, y Komiya , el estudiante que lo empuja a superarse.

Como anticipo del 2026, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, regresa a los cines con una película que se estrenará el 1 de enero. La película promete una comedia marítima en la que el personaje amarillo y sus amigos de Fondo de Bikini emprenderán una aventura contra un audaz pirata fantasma, en un viaje a las profundidades nunca antes vistas.

Lo mejor del streaming: qué ver en animación

En sueños – 7 de noviembre (Netflix)

Stevie y su hermano pequeño, Elliot, viajan al mundo absurdo de los sueños para pedirle a Sandman que cumpla un deseo: formar la “familia perfecta”.

Embed - En sueños | Tráiler oficial | Netflix

El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! – 5 de diciembre (Disney+)

Greg debe impresionar a Holly Hills en un concurso de talentos mientras su padre planea enviarlo a la escuela militar; la trama gira en torno al intento de Greg por demostrar que no necesita esa disciplina.

Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi – 8 de diciembre (Disney+)

Ambientada en la era de la Alta República, la serie sigue a jóvenes padawans mientras aprenden los caminos de la Fuerza: compasión, autodisciplina, trabajo en equipo, paciencia y amistad.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft – 10 de diciembre (Netflix)

Lara Croft enfrenta los traumas del pasado y se embarca en una peligrosa segunda temporada para descifrar un antiguo misterio alrededor del mundo.

Soy Frankelda – 26 de diciembre (HBO Max)

Frankelda, una escritora mexicana del siglo XIX, viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos que inventó; debe restablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde