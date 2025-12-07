7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Novedades y estrenos

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

Historias divertidas y un toque de magia se reúnen en este listado para chicos y grandes por igual. Conocé el listado completo.

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

 Por Luis Calizaya

Las producciones animadas viven un momento brillante con películas nuevas y frescas al cine y, al mismo tiempo, el streaming suma estrenos perfectos para disfrutar en casa. En este listado reunimos títulos para toda la familia, desde aventuras llenas de color hasta historias que emocionan y hacen reír por igual. Si buscás algo nuevo para ver con chicos y grandes, acá vas a encontrar varias joyitas.

Lo mejor del cine en animación para ver hoy y después

La lista arranca en salas con el fenómeno de Wicked: Por siempre, estrenada el 20 de noviembre y aún en boca de todos por su mirada moderna sobre el musical de Broadway inspirado en El mago de Oz. Con Ariana Grande y Cynthia Erivo, la secuela sigue a Elphaba mientras enfrenta al régimen del Mago de Oz. Al mismo tiempo, Glinda asume un rol central en la Ciudad Esmeralda, lo que profundiza su distanciamiento. Todo ocurre en la antesala de la llegada de Dorothy, un momento clave que definirá el destino de Oz.

Lee además
Cine independiente: las 5 producciones que desafían los moldes video
Streaming

Cine independiente: las 5 producciones que desafían los moldes
Los directores de cine más innovadores de la última década
Filmografías

Los directores de cine más innovadores de la última década

También en cartel se estrenó la esperada secuela Zootopia 2 (27 de noviembre). La película retoma la reflexión social sobre la discriminación que hizo famosa a la primera entrega y trae una nueva misión para Judy y Nick, ahora miembros de la policía, que deberán investigar la aparición de un misterioso reptil que altera el orden de la gran ciudad.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Entre los estrenos próximos, el 11 de diciembre llegan a salas dos propuestas internacionales. Por un lado Norbert, una coproducción hispano-argentina sobre un espía torpe en una nación gris y burocrática que sueña con conquistar a su colorido y caótico vecino. Por otro, desde Japón llega 100 metros, un anime de Kenji Iwaisawa que sigue la rivalidad entre Togashi, un corredor prodigio, y Komiya, el estudiante que lo empuja a superarse.

Como anticipo del 2026, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, regresa a los cines con una película que se estrenará el 1 de enero. La película promete una comedia marítima en la que el personaje amarillo y sus amigos de Fondo de Bikini emprenderán una aventura contra un audaz pirata fantasma, en un viaje a las profundidades nunca antes vistas.

Lo mejor del streaming: qué ver en animación

  • En sueños – 7 de noviembre (Netflix)

Stevie y su hermano pequeño, Elliot, viajan al mundo absurdo de los sueños para pedirle a Sandman que cumpla un deseo: formar la “familia perfecta”.

Embed - En sueños | Tráiler oficial | Netflix
  • El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! – 5 de diciembre (Disney+)

Greg debe impresionar a Holly Hills en un concurso de talentos mientras su padre planea enviarlo a la escuela militar; la trama gira en torno al intento de Greg por demostrar que no necesita esa disciplina.

  • Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi – 8 de diciembre (Disney+)

Ambientada en la era de la Alta República, la serie sigue a jóvenes padawans mientras aprenden los caminos de la Fuerza: compasión, autodisciplina, trabajo en equipo, paciencia y amistad.

  • Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft – 10 de diciembre (Netflix)

Lara Croft enfrenta los traumas del pasado y se embarca en una peligrosa segunda temporada para descifrar un antiguo misterio alrededor del mundo.

  • Soy Frankelda – 26 de diciembre (HBO Max)

Frankelda, una escritora mexicana del siglo XIX, viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos que inventó; debe restablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde

Temas
Seguí leyendo

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

'Jay Kelly': el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney

Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

Qué películas y series se estrenan en Prime Video en diciembre

Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Te Puede Interesar

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Por Celeste Funes
Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves
Seguridad vial

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Por Carla Canizzaro
Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina
COMPARATIVA DE PRECIOS

Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina

Por Soledad Maturano