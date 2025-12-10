Avatar y Lupin regresan a Netflix: cuándo se estrenan las series

Por Luis Calizaya







Además de sus estrenos mensuales, Netflix confirmó el regreso de dos de sus series más esperadas: la cuarta temporada de ' Lupin' y la segunda entrega de ' Avatar: La leyenda de Aang'. Más allá de lo que dejaron las últimas temporadas, la plataforma reveló fechas provisionales y primeras sinopsis .

'Lupin' vuelve a Netflix: sinopsis y fecha Netflix el anuncio del regreso del famoso ladrón francés Assane Diop, interpretado por Omar Sy. Tras conquistar al público con tres temporadas, la producción de la cuarta entrega s e puso en marcha en mayo de 2025.

Embed Bonjour! Nuestro ladrón francés favorito regresa oficialmente para la cuarta temporada de 'Lupin'. Solo en Netflix en otoño de 2026. pic.twitter.com/N3zBzjv2AF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 9, 2025 Con estreno previsto para el otoño de 2026, la nueva temporada continuará lo dejado por la anterior. En él vimos a Assane entregarse y terminar preso para proteger a su familia; La última escena mostró además que comparte prisión con Hubert Pellegrini, su gran enemigo. Pese a la discreción informativa, se especula que ese encuentro podría forzar alianzas temporales y abrir nuevas aventuras que pondrán a prueba la astucia del protagonista.

'Avatar: La leyenda de Aang' : cuándo llegará a Netflix En un segundo anuncio Netflix mostró los primeros detalles de la adaptación live-action de la serie animada de Nickelodeon. En el póster que reúne al elenco principal se confirma la incorporación de Toph (Miya Cech), la maestra de la tierra que será clave para el desarrollo del nuevo ciclo y para la formación de Aang en el control de un nuevo elemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1998400160552907115&partner=&hide_thread=false Toph ha llegado. Mañana llega el tráiler oficial de 'Avatar: La Leyenda de Aang', Temporada 2. pic.twitter.com/fNtQuS1WQn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 9, 2025 Aunque todavía no hay una fecha oficial, la plataforma indicó que la serie llegará en 2026 . El primer tráiler sugiere que la segunda temporada adaptará el libro de la versión original: Aang, Sokka y Katara buscarán a un maestro de la tierra y afrontarán conspiraciones en el último bastión del reino frente al dominio de la Nación del Fuego, hasta dar con Toph, una joven de fuerte carácter que oculta un secreto inesperado.

