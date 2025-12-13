13 de diciembre de 2025
Javier Milei celebró el triunfo libertario en Córdoba con una caravana multitudinaria

Javier Milei recorrió la ciudad en caravana, agradeció el respaldo en las urnas y ratificó su agenda de reformas económicas.

Javier Milei agradeció a sus votantes en la provincia de Córdoba.

La actividad estuvo enmarcada en el llamado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa de recorridas federales que el mandatario concibió con el objetivo de retribuir el apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas y mantener la llama viva del del vínculo con la militancia y con la base social que lo llevó al poder político en el 2023.

En la provincia de Córdoba, La Libertad Avanza cosechó 42,39% de los votos, superando por 14 puntos al armado del oficialismo provincial que llevaba a Juan Schiaretti como candidato por la alianza Provincias Unidas.

Durante la recorrida en una camioneta oficial negra, Milei y la secretaria general de la Presidencia estuvieron acompañados por el jefe del bloque libertario de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y por quien fuera el primer candidato de la nómina de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, Gonzalo Roca.

Javier Milei arengó a los manifestantes ondeando la bandera argentina

A lo largo del trayecto, y en el marco de un fuerte operativo de seguridad, Milei se abrazó, saltó, gritó, arengó a los manifestantes ondeando una bandera argentina, chocó palmas, estrechó manos y respondió a los saludos.

Al finalizar el recorrido, el presidente defendió su "Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", a la que definió como "un proyecto de ley para terminar con los políticos populistas irresponsables".

"Durante todo el año nos han torpedeado las bases de nuestro programa económico, sin embargo les devolvimos con un cachetazo en las urnas", celebró.

Según explicó, la iniciativa legislativa prevé una condena de entre 1 a 6 años de prisión a aquellos dirigentes que "traten de sabotear la política fiscal y monetaria".

Por otra parte, se comprometió a que una vez finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso "seguir con las reformas para ser el Gobierno más reformista de la historia".

El "Tour de la Libertad" busca capitalizar el apoyo electoral de La Libertad Avanza en las provincias y proyectar ese impulso hacia los próximos años, como así también fortalecer la influencia del partido liderado por Karina Milei en cada uno de los territorios.

