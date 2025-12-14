Javier Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de una alianza regional "por la libertad"

El presidente Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, quien se consagró como nuevo presidente electo de Chile tras imponerse en el balotaje frente a Jeannette Jara , candidata del Partido Comunista . El jefe de Estado argentino celebró el resultado y destacó su afinidad personal e ideológica con el dirigente republicano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Milei afirmó que el triunfo de Kast le generó una “enorme alegría” y lo definió como “un amigo” . “ Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada ”, escribió el mandatario argentino.

En su publicación, Milei sostuvo que el resultado electoral abre una nueva etapa en América Latina. “ Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI ”, expresó.

El mensaje llegó luego de una jornada electoral con participación masiva en el país trasandino. Más de 15,7 millones de ciudadanos acudieron a votar en un proceso de voto obligatorio , fiscalizado por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y con el despliegue de más de 26.000 efectivos de seguridad .

La elección se desarrolló con normalidad y confirmó a Kast, referente del Partido Republicano, como el sucesor del presidente Gabriel Boric, quien concluirá su mandato en marzo de 2026.

Resultados oficiales en Chile y cómo será la transición política

Con el 95% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast obtuvo el 59,83% de los votos, superando a Jeannette Jara, que alcanzó el 40,17%. El resultado fue leído como un giro político en Chile y fue anticipado por distintos actores del escenario local.

Entre ellos, la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien tras votar señaló que “todo indica que gana José Antonio Kast” y puso el foco en el proceso de transición que comenzará en los próximos meses. Tanto el traspaso de mando como las expectativas sociales figuran ahora en el centro de la agenda política chilena y regional.

Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

El triunfo de Kast marca una reconfiguración del mapa político chileno, con el inicio de una etapa de restauración conservadora tras casi dos décadas de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. Con 59 años, llegará a la Presidencia encabezando una fuerza que nunca antes gobernó el país.

Durante la campaña, el líder del Partido Republicano evitó profundizar en debates valóricos y centró su discurso en un “Gobierno de emergencia”, con énfasis en la seguridad pública, el control migratorio y el crecimiento económico. Entre sus propuestas más duras se destacó el endurecimiento de la política migratoria, incluyendo el cierre de fronteras y la expulsión de personas que ingresaron de manera irregular.

Abogado, nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, Kast es el menor de diez hermanos, de ascendencia alemana, y se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su militancia en el movimiento gremialista, donde conoció a Jaime Guzmán, y fue diputado durante cuatro períodos consecutivos.

Tras abandonar la UDI en 2016, fundó el Partido Republicano en 2019 y comenzó su recorrido presidencial: obtuvo un 8% de los votos en 2017, ganó la primera vuelta en 2021, pero perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

Padre de nueve hijos, casado con la abogada Pía Adriasola y miembro del movimiento católico Schoenstatt, Kast reafirmó durante la campaña su postura en temas de valores. “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, sostuvo, y anticipó un mandato con fuerte carga simbólica: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

En el plano internacional, participó en foros conservadores en Europa y América, asistió a la CPAC en Estados Unidos y a encuentros organizados por Vox en España. Mantiene vínculos con dirigentes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni, y en noviembre de 2024 felicitó públicamente a Donald Trump por su triunfo electoral.

Al cierre de la campaña, Kast resumió su recorrido político con una frase: “La tercera es la vencida”. Tras votar, afirmó que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país.

Fuente: con información de Infobae