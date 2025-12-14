14 de diciembre de 2025
"Horror"

Javier Milei repudió el tiroteo en Australia que dejó al menos 11 muertos en la celebración de Janucá

Tras el ataque en Australia, líderes internacionales expresaron solidaridad con las víctimas y sus familias. Qué dijo el presidente Javier Milei.

Javier Milei se pronunció tras el ataque en Australia que dejó al menos 11 muertos.

El presidente Javier Milei condenó públicamente el brutal ataque ocurrido en Australia, durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi Beach, en Sídney. El tiroteo dejó al menos 11 personas muertas y generó un amplio repudio internacional por tratarse de un hecho dirigido contra la comunidad judía.

Qué dijo Javier Milei tras el violento tiroteo en Australia

El mandatario utilizó sus redes sociales para condenar el ataque que dejó a más de una decena de muertos y, al menos, 29 personas heridas El ataque se produjo cuando dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a la festividad judía. De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, uno de los atacantes murió durante el operativo de seguridad, mientras que el segundo fue detenido y permanece en estado crítico.

En su mensaje, el mandatario argentino calificó el hecho como un acto de “horror” y vinculó el ataque con el significado simbólico de Janucá, al señalar que se trata de la festividad que recuerda que “la luz vence a la oscuridad”. El posteo fue difundido desde su cuenta oficial y generó repercusión política.

Además, Milei citó un mensaje del diputado Waldo Wolff, quien expresó solidaridad con las familias de las víctimas y cuestionó a quienes, según sostuvo, “apañan el terrorismo”. Wolff remarcó que el ataque se produjo contra personas “por ser judías” y manifestó su apoyo a quienes luchan contra ese tipo de violencia.

Conmoción mundial por el brutal tiroteo en Australia

El atentado motivó reacciones de líderes internacionales. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, envió condolencias a los afectados, mientras que el jefe de Gobierno de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, expresó su conmoción por lo ocurrido en un lugar emblemático y turístico como Bondi.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al gobierno australiano por contribuir al aumento del antisemitismo, y sostuvo que la falta de acción de los líderes favorece su propagación. Desde el gobierno israelí, lamentaron lo que consideran un "ataque previsible", debido a que "durante dos años hubo manifestaciones antisemitas en las calles de Australia con cánticos a 'globalizar la intifada'". "Al final eso fue exactamente lo que pasó", expresó el canciller Gideon Sa'ar.

Desde Australia, el primer ministro Anthony Albanese afirmó que se trató de un ataque dirigido contra judíos australianos y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a posibles responsables. En tanto, la líder opositora Sussan Ley afirmó que el país atraviesa un momento de profundo duelo tras el hecho ocurrido en Bondi Beach.

