Videos: ataque armado en una playa de Australia dejó nueve muertos y doce heridos

Un tiroteo ocurrido este domingo en la playa Bondi , en Australia , dejó al menos nueve personas muertas y doce heridas durante una celebración judía de Janucá . El ataque fue perpetrado por dos hombres , uno de los cuales fue abatido por la policía de Sídney .

El hecho, que tuvo lugar alrededor de las 18.40 (hora local), generó escenas de pánico entre los presentes y una rápida intervención de las fuerzas de seguridad . De acuerdo con distintos medios internacionales, todo comenzó cuando personas que se encontraban en la playa escucharon al menos 50 disparos en las inmediaciones de Campbell Parade , según informó el diario local The Sydney Morning Herald .

“La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, indicaron las autoridades en un comunicado oficial difundido tras el hecho. Los servicios de emergencia trabajaron en la zona para asistir a, al menos, 12 heridos y trasladarlos a distintos centros de salud. Entre las personas lesionadas se encontrarían dos efectivos policiales.

Un atacante abatido y otro detenido tras la intervención policial

De acuerdo con información confirmada por la Policía de Nueva Gales del Sur a la cadena ABC, uno de los atacantes habría muerto durante la respuesta policial, mientras que el segundo sospechoso se encuentra en estado crítico. En un primer momento, las autoridades informaron que había al menos dos hombres involucrados en el ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su consternación por lo ocurrido y lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que se registraron en la playa. “La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada”, manifestó en un comunicado.

Embed Immagini incredibili. Un civile ha eroicamente sorpreso alle spalle uno degli attentatori di Bondi Beach, in Australia, disarmandolo. L'uomo punta il fucile contro il terrorista ma decide di non freddarlo, forse in attesa dell'arrivo delle forze di polizia.… pic.twitter.com/3PDk5ipek5 — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) December 14, 2025

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de pánico, con personas corriendo para alejarse del lugar y víctimas siendo asistidas por paramédicos. También se observó a lo que parecían ser dos tiradores vestidos de negro, según registros audiovisuales, siendo detenidos por uniformados. En un video, incluso, se puede ver a un hombre armado ser reducido por otro de los presentes en la playa (NdA: segunda imagen en portada).

Uno de los testigos, Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años, relató a la agencia AFP: “Oímos los disparos. Fue impactante, pareció que duraron 10 minutos de simplemente bang, bang, bang. Parecía un arma poderosa”. Desde el gobierno israelí, lamentaron lo que consideran un " ataque previsible", debido a que "durante dos años hubo manifestaciones antisemitas en las calles de Australia con cánticos a 'globalizar la intifada'". "Al final eso fue exactamente lo que pasó", expresó el canciller Gideon Sa'ar.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias y motivaciones del ataque, mientras la zona permaneció acordonada durante varias horas por razones de seguridad.