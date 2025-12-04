#Taboola
4 de diciembre de 2025
Venezuela vuelve al foco mundial en medio de tensiones militares y riesgo regional

Venezuela volvió al centro de la agenda, los movimientos militares encendieron alertas en la región y hay riesgos de una intervención armada en Sudamérica.

Por Sitio Andino Mundo

La situación de Venezuela regresó con fuerza al debate internacional y, según el analista Augusto Grilli Fox, lo hizo por la combinación de presiones diplomáticas y movimientos militares inéditos en aguas cercanas a la región.

Para el especialista, el escenario abre la posibilidad de tensiones que pueden impactar en toda Sudamérica, una zona históricamente definida como de paz, y plantea desafíos que exceden ampliamente la política interna venezolana.

Venezuela volvió a ocupar un lugar relevante en la agenda mundial, ¿Por qué sucede esto?

AGF: creo que lo ha llevado a una agenda global por el tipo de presiones que se han aplicado y por los distintos movimientos que han existido a nivel militar, sin precedentes en aguas internacionales cercanas a la región. Eso obliga a evaluar cómo pueden proyectarse los distintos escenarios y qué puede representar una intervención armada en territorio. Más que decir venezolano, diría sudamericano. Creo que es una caja de Pandora.

¿Esta situación pone en riesgo a la región?

AGF: exactamente. La región se ha manifestado desde hace bastante tiempo como una zona de paz y esto abre una instancia que podría ser delicada. Como decía León XIV, la instancia no debe permitir que se den invasiones o intervenciones armadas. Creo que la lógica debería ser el diálogo.

¿Cómo juega el mapa geopolítico actual en este escenario?

AGF: los intereses son varios. Tanto Venezuela como Estados Unidos tienen otros socios globales y es ahí donde hay que tener en cuenta lo que ocurre en otros conflictos: Rusia y Ucrania, China, Taiwán y Japón. En ese marco también hay que ver qué pasa entre Estados Unidos y Venezuela.

En Argentina, el tema Venezuela suele usarse políticamente. ¿Esto ocurre también en otros países?

AGF: totalmente. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que salir de los personalismos. Lo que se está discutiendo para avanzar o no es la intervención armada en un país latinoamericano, y la situación es bastante grave.

¿Existe un camino alternativo para abordar el conflicto?

AGF: siempre pongo de ejemplo la lógica que aplicó el grupo de contacto en su momento para tratar de resolver el tema de Venezuela, que justamente lo que se tiene que dar es el rol fundamental de los organismos internacionales y la capacidad de que los países de la región y a nivel global, que tengan sensibilidad por la causa, pongan recursos y herramientas para que los venezolanos puedan resolver el conflicto. Una intervención armada está muy lejos de ser una variable real para resolver una situación de estas características.

Escuchá la nota completa:

