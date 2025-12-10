10 de diciembre de 2025
Video: María Corina Machado reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora llegó a Noruega después de huir en secreto de su país y saludó a cientos de seguidores desde el Grand Hotel, horas después de la ceremonia del Nobel.

Foto: AFP
María Corina Machado: una llegada en secreto y un saludo desde el balcón del Grand Hotel

Machado arribó a la capital noruega en la madrugada del jueves, luego de huir de Venezuela en una operación coordinada bajo estricta reserva. Según fuentes estadounidenses citadas por medios internacionales, la dirigente escapó en lancha hacia Curazao y desde allí tomó un avión privado rumbo a Noruega, tras más de un año escondida por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Apenas llegó, la opositora se reunió con su familia y, pasada la medianoche, salió al balcón del Grand Hotel Oslo. Allí se encontraron cientos de venezolanos y simpatizantes que, entre banderas, cantos y el himno nacional, celebraron su aparición. “Libertad” fue el grito dominante en una plaza colmada pese al frío nórdico.

Machado, visiblemente emocionada, bajó a la calle para abrazar a sus seguidores, se abrió paso entre las vallas y permaneció durante varios minutos saludando a quienes se habían acercado para recibirla. “El abrazo que necesita toda Venezuela, gracias”, fue el mensaje que dejó luego en sus redes sociales.

Un Nobel sin su protagonista

Su llegada a Oslo se produjo horas después de que su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibiera la medalla y el diploma del Nobel de la Paz en su nombre. Durante la ceremonia, la joven leyó un discurso en el que la líder opositora destacó que el premio “le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz” y subrayó que “la libertad se conquista todos los días”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, envió un mensaje directo al régimen venezolano: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, una frase que generó una ovación inmediata en el auditorio.

Cómo fue la salida de María Corina Machado de Venezuela y el contexto político

Machado había ganado por amplia mayoría las primarias opositoras de 2023, pero el gobierno chavista la inhabilitó y persiguió judicialmente, impidiéndole competir en las presidenciales. En agosto de 2024, tras las detenciones de dirigentes de su espacio y la denuncia de un fraude electoral, se internó en la clandestinidad.

Desde entonces, su entorno fue blanco de allanamientos, acusaciones de terrorismo, incitación al odio y conspiración, y amenazas directas del fiscal general venezolano. Días antes del anuncio del Nobel, el Ministerio Público había advertido que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país.

La propia familia admitió que cualquier regreso a Venezuela podría implicar su detención, aunque también señalaron que su intención sigue siendo volver para continuar su lucha política.

La conferencia de prensa y lo que viene para María Corina Machado

El gobierno noruego confirmó que Machado brindará este jueves su primera conferencia de prensa desde que debió esconderse en 2024, lo que marcará su reaparición formal ante la prensa internacional.

Mientras tanto, analistas advierten que su salida del país abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana: su presencia en Europa amplifica el impacto diplomático del Nobel, pero a la vez podría debilitar su influencia interna si el exilio se prolonga.

Fuentes: con información de La Nación e Infobae

